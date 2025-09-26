Un incendio en Cuacos de Yuste obliga a confinar el municipio y a desalojar el Monasterio La carretera EX-203 permanece cortada en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste

Un incendio declarado en el término municipal de Cuacos de Yuste ha obligado a confinar el municipio cacereño (830 habitantes) debido al riesgo de inhalación de humos y a desalojar el Monasterio de Yuste por la proximidad del fuego, según ha informado la Guardia Civil.

Además, la carretera EX-203 permanece cortada, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, con el objetivo tanto de garantizar la seguridad vial como para facilitar las labores de los servicios de emergencia en la extinción del fuego.

El Plan Infoex ha declarado el nivel 1 de emergencia. En total trabajan en la zona 48 medios, según la última actualización de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Entre ellos se encuentran 4 unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas, seis helicópteros, tres aviones anfibios, dos maquinarias pesadas, dos agentes del medio natural y un técnico en extinción. Hay efectivos de la Junta, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Diputación de Cáceres.

Además, en la zona están desplegadas varias patrullas de Seguridad Ciudadana, de Tráfico y del Seprona de la Guardia Civil.

El nivel 1 se declara cuando hay un fuego que representa un peligro para personas o bienes no forestales, como viviendas o infraestructuras.

