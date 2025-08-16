El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro Los fuegos de Aliseda y Casar han quemado primeras viviendas y se trabaja para evitar que las llamas lleguen al casco urbano de Malpartida de Cáceres

Ana B. Hernández Sábado, 16 de agosto 2025, 11:41 | Actualizado 11:47h. Comenta Compartir

Los incendios continúan asolando Extremadura y las noticias siguen siendo negativas en esta quinta jornada de lucha contra las llamas. La noche ha sido complicada, el fuego que comenzó el martes en Jarilla sigue activo y avanza sin control hacia Plasencia y el Valle del Ambroz, lo que ha obligado a confinar Segura de Toro por la gran columna de humo que hay en la localidad. Son más de 900 los vecinos confinados en este momento, porque a los 180 de Segura hay que sumar los 768 de Casas del Monte.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha realizado una actualización de los incendios activos en la región y ha concretado la situación de los que más preocupan. El de Jarilla, que ha superado las 6.000 hectáreas calcinadas, es uno de ellos por el avance hacia Plasencia y el Ambroz. También sigue acto en la inmediaciones de El Torno, en el Valle del Jerte, «pero no hay problema con la población», ha dicho el consejero.

En el caso del frente que va hacia Valcorchero, en Plasencia, son once medios aéreos los que están trabajando esta mañana para evitar que entre en el monte, «y confiamos en frenarlo y contenerlo». También se espera frenar su avance en Segura del Toro, «porque de lo contrario continuaría por el Valle del Ambroz y estaríamos hablando ya de otro incendio«, uno de muchas dimensiones que pondría en peligro otros muchos pueblos del norte cacereño.

La preocupación es máxima también con los incendios de Casar de Cáceres y Aliseda. Abel Bautista ha confirmado que se han quemado viviendas en la urbanización Viñas de la Mata, a cuyos vecinos ha querido trasmitir un mensaje de cariño, «lo lamentamos profundamente», y también se han dañado primeras viviendas por el fuego de Aliseda en Cuartos de Baños. Este fuego sigue sin control, ha quemado ya 2.000 hectáreas y en él trabajarán en esta jornada nueve medios aéreos para tratar de frenarlo y evitar que alcance el casco urbano de Malpartida de Cáceres.

Llega ayuda

Con todos los medios de las administraciones extremeñas desplegados, de la Junta y las diputaciones, y los efectivos de la UME y la BRIF que trabajan en la región desde la primera jornada de lucha contra el fuego, la comunidad ha pedido al Gobierno que despliegue al Ejército, con medios materiales y humanos, y también que, a través del mecanismo europeo de protección civil, solicite más recursos para el país y que a Extremadura vengan 400 bomberos y 20 medios aéreos.

No obstante, la región concretará número y características de los medios materiales que necesita para que su petición sea tenida en cuenta en la reunión del Cepoc, organismo de coordinación nacional, que se mantendrá esta mañana dada la complicada situación del país por los incendios.

Extremadura confía en una respuesta positiva por parte del Gobierno, pero por el momento contará con la ayuda de más comunidades autónomas. Además de los medios de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, que desde el inicio de los fuegos están colaborando en su extinción, las regiones de Murcia y Valencia han atendido la petición de ayuda solicitada por la presidenta, María Guardiola.

«De Murcia vienen dos medios aéreos y 20 bomberos, y de Valencia un medio aéreo», ha detallado Abel Bautista. «Lo agradecemos enormemente, que nos ayuden en unos momentos, como es el caso de Murcia, con alerta roja en su territorio, es de una inmensa solidaridad». Cantabria y Aragón están estudiando también qué medios pueden aportar y Portugal, «a pesar de la situación en la que se encuentra, haciendo frente también a sus fuegos, no ha tardado ni 15 minutos en decirnos que nos envía dos nodrizas y autobombas con vehículo».

En una situación como la que está viviendo la región, con una sucesión de fuegos activos y sin control que están poniendo en peligro a los ciudadanos, Abel Bautista ha reconocido la solidaridad de estas comunidades y del vecino Portugal porque la región tiene todos sus efectivos desplegados y son insuficientes para sofocar las llamas.

Investigación

Es así no ya por los rayos que descargó la tormenta seca del pasado martes, sino «por los desalmados y delincuentes que siguen sueltos y continúan prendiendo fuego a nuestros montes y poniendo en peligro a los extremeños», ha aclarado el consejero de Presidencia.

Hay dudas de que la mano del hombre esté detrás de las reactivaciones en el incendio de Jarilla, pero no hay ninguna de su participación en los fuegos de Aliseda ni de Cuacos de Yuste. Hasta cuatro focos comenzaron ayer de forma simultánea en esta localidad de la comarca de La Vera.

El Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza que es una unidad especializada de la Guardia Civil, va a iniciar una investigación para tratar de encontrar a los responsables de estos fuegos, según ha comunidad el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en la reunión que el Cecopi ha mantenido esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado.

Temas

Investigación

Plasencia

Extremadura

Jarilla