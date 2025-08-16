HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

