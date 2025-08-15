El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte Las autoridades envían una alerta masiva a las dos y media de la tarde para que la población no salga de sus domicilios, envueltos por una intensa humareda

Ana B. Hernández Plasencia Viernes, 15 de agosto 2025, 14:40

El fuego de Jarilla se ha reactivado a primera hora de la tarde. Sobre la una y media ha comenzado a ser visible una gran columna de humo, que ha envuelto Casas del Monte y despertado el nerviosismo de la población. La evolución es menos favorable de la esperada, según han reconocido las autoridades, que pasadas las dos de la tarde han acordado el confinamiento de la localidad (768 habitantes). La población ha recibido la alerta en sus teléfonos móviles a las dos y media.

El fuego, que se había desplazado al comienzo del viernes más hacia la zona del Valle del Jerte y se estaba atancado desde El Torno (también desde la parte del embalse de Gabriel y Galán), pero a consecuencia del viento se ha vuelto a dirigir hacia la comarca de Trasierra-Tierra de Granadillas donde se ubican los tres municipios que siguen evacuados, Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ya había advertido esta mañana que la mejor de las noticias es que no se produjera ninguna reactivación del incendio hasta las seis de la tarde, ya que a partir de esa hora se considera que las condiciones meteorológicas van a mejorar, lo que permitirá enfriar toda la superficie quemada, unas 4.800 hectáreas.

Las llamas, activas desde el pasado martes, según ha podido comprobar este diario, se han quedado muy cerca de los núcleos urbanos mencionados, al lado de algunas viviendas incluso, pero finalmente no han entrado en los pueblos y no han ocasionado en unos primeros balances grandes daños en inmuebles.

Hay que recordar que el siniestro tiene un perímetro de 50 kilómetros y que fue provocado por las tormentas.

La reactivación del incendio, sin embargo, ha venido a romper la confianza con la que se habían encarado este viernes los trabajos. Además, ha coincidido con la visita al puesto de mando avanzado del teniente general de la UME, Francisco Javier Marcos, quien ha estado conversando sobre las tareas de extinción con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que también se han desplazado a primera hora de la tarde hasta el lugar.

Está previsto que el consejero de Presidencia vuelva a actualizar la información sobre los incendios en la región a las tres y media de la tarde.

El resto de fuegos activos no presentan grandes novedades. Preocupa el de Alburquerque/Aliseda, que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas, mientras que se considera que ha pasado lo peor en el Llerena/Pallares, que anoche obligó a evacuar 40 vecinos de una urbanización que ya han regresado a sus casas.