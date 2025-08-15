Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»

Ana B. Hernández Viernes, 15 de agosto 2025, 22:53 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

Extremadura pide ayuda al Gobierno para enfrentar los muchos incendios que asolan la región. «La situación es de extrema gravedad», ha resumido el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras reconocer que los medios con los que cuenta la comunidad están todos desplegados. Lo ha hecho al término de la reunión de esta noche del Cecopi, en la que se ha puesto de manifiesto la complicada situación en el conjunto del territorio y la evolución desfavorable de algunos de los fuegos que están activos.

«Hemos llegado a un punto en el que el operativo está todo desplegado y tensionado. No podemos estirar más un dispositivo que está preparado para combatir una situación extraordinaria, pero no una situación anómala como la que tenemos», ha concretado Bautista, con una sucesión de fuegos que no cesa y va a más.

Una situación que no es consecuencia ahora ya de los rayos que descargaron las tormentas secas que se produjeron el pasado martes, sino que se trata de fuegos en muchos casos en los que «la mano del hombre está detrás y no por imprudencia, sino por voluntariedad», ha denunciado el consejero de Presidencia.

Provocados son, según Bautista, algunos de los fuegos que preocupan en este momento, «como los que se han producido esta tarde en el término municipal de Cáceres, en Aliseda y Casar, y otro más en Cuacos de Yuste». En este caso, como ha contado el alcalde José María Hernández a HOY, «ha sido un fuego intencionado sin ninguna duda porque ha comenzado en cuatro focos a la vez».

En este sentido, el consejero de Presidencia ha insistido en que «este fuego ya lo habían intentado por la mañana, pero se pudo sofocar, y lo han vuelto a intentar esta tarde». El incendio ha comenzado en torno a las 19.30 horas, en una zona al sur del pueblo, en dirección al paraje de Valfrío, y afectará al camping que se reforma en Cuacos.

Esta simultaneidad de fuegos que se vienen produciendo a lo largo de la semana está complicando al límite las tareas de extinción porque los medios que hay se tienen que repartir a lo largo y ancho del territorio, sin contar con las condiciones meteorológicas adversas que se vienen dando igualmente y que, en el caso del incendio de Jarilla, activo y aún descontrolado, está dificultando su estabilización.

Modelo extremeño

«La situación de los incendios que asolan Extremadura es de una gravedad extrema», ha reiterado el consejero. Los medios con los que cuentan la región no dan para más y, por eso, recurre al Gobierno. «Necesitamos que venga el Ejército», ha dicho Bautista. «A través de la Delegación del Gobierno vamos a pedir al Ejecutivo también 400 bomberos y 20 medios aéreos porque necesitamos refuerzos para luchar contra los fuegos». La petición se hará al Gobierno para que, a su vez, «solicite que vengan a España más medios de mecanismo europeo de protección civil».

Abel Bautista ha apelado al entendimiento para que esta petición sea atendida. «En Extremadura existe una unión entre partidos y administraciones y todos a una estamos luchando contra los incendios», ha declarado. «Confío en que en el conjunto del país se dejen a un lado las trifulcas políticas y se siga el modelo extremeño».

La unidad es esencial, a juicio del consejero de Presidencia, para enfrentar la complicada situación que afecta a la región y a otras comunidades autónomas. Ha insistido en que es fundamental que lleguen más medios. «Si no, no sé cuáles serán las consecuencias», ha reconocido.

En este momento hay ocho fuegos activos en diferentes fases de evolución, en muchos casos desfavorable, y otros tantos en fase de control o extinción.

