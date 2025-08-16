La ministra Aagesen en Pinofranqueado: «Estamos dando respuesta a todos los medios solicitados, pero hay que pedir con responsabilidad»

J. López-Lago Sábado, 16 de agosto 2025, 14:43 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este sábado la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado, en Cáceres. Tras saludar a algunos de los trabajadores y trasladarle su apoyo, la representante del Gobierno ha explicado ante los medios que están actuando «con todos los medios que han sido solicitados» en las distintas comunidades autónomas con fuegos activos.

La Junta de Extremadura ha pedido al Gobierno 10 camiones autobomba, 400 efectivos terrestres y al menos 20 medios aéreos más. Según ha contestado Aagesen esta mañana, «el Estado está dando respuesta a todos los medios solicitados, es nuestra manera de proceder. Lo más importante en este contexto, como decía también la ministra de Defensa, es actuar desde el rigor técnico y la responsabilidad, solicitando lo que realmente se necesita en cada territorio. Hay que salvar vidas, pero también efectivos frente a estos incendios».

Esta reflexión ha llegado a continuación al consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que ha replicado que espera «que la ministra no piense que lo que pide Extremadura no se corresponde con la realidad». Bautista cree que no es momento para «hacer política» y ha reconocido que les hubiera gustado que Aagesen visitara el puesto de mando avanzado de Jarilla, donde la presidenta extremeña María Guardiola la ha estado esperando hasta las 13.30 horas, ha dicho a los medios. Así, además de intercambiar impresiones, podía comprobar 'in situ' la necesidad de medios que tiene Extremadura para poder apagar todos los fuegos que tiene activos, una lista de peticiones que, según el consejero de Presidencia, «no han decidido los políticos sino los técnicos del Infoex». Bautista ha reiterado que la ministra es bienvenida si es para avanzar en una unidad de gestión, pero ha insistido en que los medios solicitados no son en ningún caso desproporcionados. «Si hubiera hablado (la ministra) con los bomberos de la Diputación de Cáceres que trabajaban ayer en Casar de Cáceres, o con los técnicos del Infoex y los agentes del medio natural le hubieran explicado en persona que si tuvieran los medios que ha solicitado Extremadura se hubieran podido salvar las casas y muchas familias no estarían en la situación que están (...) vamos a intentar no ganar la batalla política dialéctica sino la de la gestión».

En un verano en el que las llamas han sido más devastadoras de lo habitual, la ministra ha explicado esta mediodía desde la localidad cacereña de Pinofranqueado que hoy sábado hay en toda España 1.400 militares de la UME en primera línea de fuego y 2.000 más en tareas de logística, además de 450 vehículos, 5.000 guardias civiles y 375 policías nacionales. En cuanto a las 11 brigadas de refuerzo forestal, sus 600 bomberos forestales están desplegados allí donde son necesarios en el territorio nacional y 56 medios aéreos, unos recursos, ha dicho, que deben «ser puestos en valor», ha declarado.

Ampliar La ministra Sara Aagesen acompañada del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, esta mañana. HOY

Aagesen ha destacado el trabajo que están haciendo desde Pinofranqueado, que ayuda a las bases de Castilla la Mancha y Castilla Léon, y ha añadido que el Gobierno tiene clara «la importancia la profesionalización de estos bomberos forestales, y trabaja en ello desde 2019 para dignificar a los bomberos», ha explicado antes de destacar que esta base de Pinofranqueado está mejorando gracias a una inversión de más de seis millones de euros por parte del Gobierno.

En cuando a la posibilidad de que las zonas afectadas por los incendios puedan ser declaradas 'zona catastrófica', Aagesen no lo ha descartado, aunque antes hay que evaluar con más detalle cada caso.

La ministra de Transición Ecológica ha realizado la visita acompañada del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y de los alcaldes de Caminomorisco y Pinofraquerado, y antes de despedirse ha mandado un mensaje «de colaboración y unidad ante lo que estamos pasando en España».