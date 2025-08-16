La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

P. Calvo Badajoz Sábado, 16 de agosto 2025, 11:52 Comenta Compartir

La Guardia Civil a través del Seprona ha abierto dos investigaciones para conocer el origen de sendos incendios que se sospecha han sido intencionados. Se trata del que ha afectado a Cuacos de Yuste, que comenzó el viernes sobre las 19.30 horas y que ya se considera estabilizado, y el de Aliseda, en la Sierra de San Pedro, que ha arrasado 2.000 hectáreas de momento de importante valor medioambiental y que se encuentra descontrolado, con afecciones incluso en primeras viviendas de este término municipal y amenaza de alcanzar la vecina localidad de Malpartida de Cáceres. Este sábado, un total de nueve medios aéreos van a intentar frenar el avance de las llamas.

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha adelantado esta mañana de sábado la apertura de estas investigaciones, que le han sido comunicadas por parte de la Delegación del Gobierno. La coordinación entre ambas administraciones está siendo absoluta, como ha resaltado el propio Bautista, y el contacto permanente desde que el martes se inició la cadena de fuegos que no ha dado tregua desde entonces a Extremadura.

El mando superior no ha hecho referencia en este sentido al incendio de Casar de Cáceres, que ha obligado a desalojar la urbanización Viñas de la Mata y que según ha indicado ha quemado algunas primeras viviendas. Este foco también comenzó el viernes y se da por hecho desde el principio que ha sido consecuencia de la mano del hombre. Después de una noche intensa que obligó a cortar durante una hora la autovía A-66 y que también ha mantenido interrumpido el tráfico de la N-630, el incendio se considera estabilizado, aunque ha provocado importantes daños materiales en un primer balance, además de un gran susto para los residentes que tuvieron que desalojar muy rápido por la cercanía de las llamas.

En el caso del de Cuacos de Yuste, el fuego amenazó con entrar en el camping que tiene allí la Junta de Extremadura y que se encuentra actualmente sin ocupantes por estar en obras de remodelación. Su alcalde confimó que presentaba hasta cuatro focos iniciales y Bautisas indicó ayer que hubo un primer conato la mañana del viernes que pudo ser frenado, no así el de la tarde que todavía está activo pero que ya no preocupa tanto.

Extremadura mantiene desplegados todos los dispositivos contra el fuego de los que dispone, tanto del Infoex como del Sepei (Diputación Cáceres) como del Cepei (Badajoz), ayudados por casi 300 miembros de la UME que han intervenido en distintos puntos de la región. Incluso se han incorporado trabajadores de vacaciones, de ahí las retieradas peticiones desde la Junta de Extremadura para que se despliegue el ejército y medios del Mecanismo europeo de protección civil. La coincidencia de los fuegos, además de las condiciones meteorológicas, es lo que está complicando al máximo las labores de extinción. Pero sí en los primeros días se tenía el convencimiento de que fueron las tormentas del martes las que dieron lugar a los distintos siniestros, a lo largo del viernes se han iniciado otros incendios de origen intencionado aprovechando precisamente la tensión a la que están sometidos los efectivos.