Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura A las once ha reabierto la N-630, a la altura de Casar de Cáceres, y otras tres vías cacereñas permanecen cerradas

A. M. Sábado, 16 de agosto 2025, 10:54 | Actualizado 11:32h.

La situación que atraviesa Extremadura por los incendios forestales en distintos puntos de la región sigue siendo complicada este sábado. La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de los cortes de varias carreteras de la región debido a los fuegos. También sufren cierres varias vías de Castilla y León. En Galicia esta mañana no permance cortada por las llamas ninguna carretera.

En la provincia de Cáceres, ha estado cortada hasta las once de la mañana la N-630, entre Aldeanueva del Camino y Casar de Cáceres. Allí sigue restringido el acceso a las fincas. Hay que recordar ayer por la tarde se desalojó la urbanización Las Viñas. En la zona permanece cerrada la CC-321, en Arroyo de la Luz. También esta cortada la CC-318 por el incendio Aliseda-Alburquerque, y la CC-218, en Casas del Monte, por la evolución del fuego que se originó el martes en Jarilla.

En Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la DSA-370 en El Payo; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila, la AV-500 Aldeavieja.

La ministra visita Pinofranqueado

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita este sábado a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado que están trabajando en la extinción de incendios de Extremadura y Castilla y León.

Este sábado, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios puntos en España.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.