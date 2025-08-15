Un regreso agridulce

Un sentimiento agridulce ha acompañado a los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia en su vuelta a casa este viernes por la tarde ... . Más de 700 personas que desde el martes se han tenido que alojar con amigos y familiares o en los espacios habilitados para ellos en Plasencia y Baños de Montemayor han podido regresar a sus pueblos, después de que el mando de emergencia haya decidido levantar la evacuación acordada para estas localidades por la evolución positiva del fuego de Jarilla en lo referente a estos municipios.

«Estoy contento por poder regresar, llevamos aquí tres días y, aunque nos han tratado estupendamente, quiero volver a casa. Pero sé que lo que hay es triste», decía esta tarde Santiago Jesús Serrano mientras abandonaba el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia en dirección a Jarilla.

La mayoría de los realojados en este espacio lo han hecho en sus propios vehículos y los menos en los autobuses que se han puesto a su disposición para la vuelta. Pero en todos los casos se han mezclado la alegría y la pena.

«Estoy bien, con muchas ganas de volver a casa y, por eso, muy contenta, estaba deseando que llegara este día», reconoce Mónica Sola, vecina de Cabezabellosa. «Pero temo, como todos, con lo que me voy a encontrar».

«Yo sé que va a ser una estampa triste, que quizás el pueblo esté bien, pero la sierra ya no estará verde, sino negra, y esto es desolador», aseguraba Luisa Sánchez, mientras se montaba en el coche para regresar también a Cabezabellosa. Aun así, «feliz por volver a casa y con ganas de recuperar la normalidad y descansar».

El trato que han recibido por parte del dispositivo de acogida en Plasencia «ha sido exquisito y cariñoso y lo agradecemos profundamente», decían los consultados. Pero el descanso no ha sido posible en los tres días que estos vecinos han pasado fuera de sus pueblos. «Los hemos pasado con incertidumbre y miedo», resumía Luisa.

La sierra está quemada y buena parte de los alrededores de los tres pueblos evacuados también, pero los muchos medios que han trabajado y siguen haciéndolo en las labores de extinción de este incendio que comenzó el pasado martes a consecuencia de un rayo, han logrado salvar las localidades de las llamas y los daños materiales son mínimos.

300 plazas

El dispositivo de emergencia continúa montado en Plasencia, con 300 camas habilitadas en el pabellón de la Ciudad Deportiva, en previsión de que Casas del Monte puede ser evacuada.

En esta cuarta jornada de lucha contra el fuego de Jarilla hay luces y sombras. Se ha levantado el desalojo de estos tres pueblos y el confinamiento de Oliva de Plasencia, pero se ha ordenado el de Casas del Monte y a esta hora no se descarta su evacuación.

El cambio en la dirección del viento ha hecho que las llamas que se combatían en El Torno hayan girado hacia el otro lado de la sierra y que la gran humareda que han provocado haya casi tapado Casas del Monte. No se descarta que la población tenga que ser evacuada si el fuego sigue avanzando. Tanto la presidenta María Guardiola como el consejero de Presidencia, Abel Bautista, han pedido a los vecinos que estén preparados por si se ordena el desalojo del pueblo y tengan sus principales pertenencias y documentos a mano. En la localidad ya se ha instalado un dispositivo de autobuses y ambulancias por si finalmente es necesaria la evacuación.