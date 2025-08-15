HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
Vecinos desalojados suben en Plasencia al autobús para volver a sus casas.

Vecinos desalojados suben en Plasencia al autobús para volver a sus casas. HOY
Incendio de Jarilla

Un regreso agridulce

Los vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa celebran la vuelta a casa pero les apena que el negro envuelva sus pueblos

A. B. Hernández

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:06

Un sentimiento agridulce ha acompañado a los vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia en su vuelta a casa este viernes por la tarde ... . Más de 700 personas que desde el martes se han tenido que alojar con amigos y familiares o en los espacios habilitados para ellos en Plasencia y Baños de Montemayor han podido regresar a sus pueblos, después de que el mando de emergencia haya decidido levantar la evacuación acordada para estas localidades por la evolución positiva del fuego de Jarilla en lo referente a estos municipios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

