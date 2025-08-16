El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo

Celestino J. Vinagre Sábado, 16 de agosto 2025, 13:27 Comenta Compartir

En Burguillos del Cerro (2.970 vecinos, comarca de Zafra) han vivido unas horas de angustia. El incendio que desde el jueves se mantiene activo ha quemado ya una superficie estimada de 1.000 hectáreas, según la Junta de Extremadura, de superficie adehesada, matorral y pastos. Este viernes por la tarde recobró fuerza tras una reactivación que hizo que el fuego se dirigiera por la sierra hacia la carretera de Salvatierra de los Barros. La carretera fue cortada al tráfico entre últimas horas de la tarde y las seis de esta mañana aproximadamente para no interferir en las labores de extinción.

Aunque no hubo riesgo real de que afectara al casco urbano burguillano, sí propició una intensa humareda y las llamas empezaron de nuevo a ganar terreno.

Antonio Surribas, vecino de la localidad, asevera que el fuego ha quemado alcornoques centenarios. «Esto es un desastre. Y se están produciendo reactivaciones y aquí no hay nadie. Como cambie la dirección del viento....», ha indicado Surribas.

Según indica la Consejería de Gestión Forestal y Munfo Rural a HOY, actualmente en el incendio de Burguillos del Cerro actúan 4 unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural, un equipo de maquinaria y un medio aéreo. Según el Gobierno regional, la evolución del incendio es favorable.