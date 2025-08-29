Guardiola anuncia ayudas de 3.000 euros por hectárea, 100 por colmena y compensaciones por cancelaciones turísticas

Ángela Murillo Viernes, 29 de agosto 2025, 11:56 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Extremadura celebrado este viernes, el día que la región recibe la visita de los Reyes a las zonas afectadas por el incendio de Jarilla, ha aprobado medidas para paliar los daños de un verano trágico en la región. La presidenta María Guardiola ha anunciado ayudas directas para agricultores, ganaderos, apicultores o propietarios de negocios turísticos.

Negocios turísticos

Los autónomos y pymes dedicados al turismo rural recibirán apoyo económico de la Administración regional para intentar compensar la pérdida de ingresos provocada por la cancelación de reservas a raíz de los fuegos. Estas ayudas tendrán un límite del 25 por ciento de la reducción de ingresos sufrida y un máximo de 3.000 euros por beneficiario.

Para los mismos beneficiarios, Guardiola ha anunciado una nueva línea de financiación en condiciones preferentes. Autónomos y pymes turísticas de las zonas afectadas por las llamas podrán acceder a préstamos de hasta 50.000 euros, con plazos flexibles. «Se busca así proporcionarles liquidez y que puedan cubrir sus necesidades en un momento que es especialmente delicado». Estos se complementará con más promoción para proyectar una «imagen real, cercana y positiva de estos destinos».

Apoyo al campo

En cuanto al campo, la presidenta extremeña avanza que habrá ayudas directas a las explotaciones afectadas por los incendios. Se concederá una ayuda a explotaciones agrícolas de cultivos de cerezo, olivo, castaño -declarado como frutal- y cultivos asociados, inscritos como tales en el Registro de Explotaciones Agrarias (REXA). También podrán solicitar estas ayudas las explotaciones apícolas dañadas asentadas en la superficie afectada por los incendios. A través de esta línea de ayudas, agricultores, ganaderos y apicultores recibirán una compensación por la pérdida sufrida en sus cultivos, destrucción de colmenas, ganado afectado o cerramientos arrasados por las llamas.

Ampliar Explotación ganadera afectada por el fuego de Casar de Cáceres. HOY

Las cuantías previstas serán de 3.000 euros por hectárea de cultivo arruinada, 500 euros por cabeza de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento.

La Junta también ha dado el visto bueno a una línea específica de préstamos para agricultores y ganaderos afectados, con una bonificación total del 100% de los intereses, con un plazo de devolución de tres años, con el primero de carencia.

Ante los daños causados en los pastos, se compromete la Junta a seguir con el aprovisionamiento de paja a las explotaciones ganaderas afectadas por la pérdida de forraje. Un suministro que ya se está facilitando en colaboración con los ayuntamientos.

Sector cinegético

En materia cinegética, promete Guardiola aprobar una bonificación total en la cuota del Impuesto sobre Aprovechamiento Cinegético para los cotos de caza que hayan perdido sus recursos. Esta bonificación del 100 por cien se aplicará en la temporada 2026/2027, en aquellos cotos que se queden sin actividad esta temporada por imposibilidad de aprovechamiento.

Además, indica la presidenta extremeña que habrá «medidas necesarias para que los afectados no tengan que asumir el pago de las tasas cinegéticas y ganaderas, si su actividad se ha visto afectada por el fuego».

Ayudas compatibles con las estatales

Hay que recordar que el Gobierno central también dio luz verde a unas ayudas de más de 9.000 euros para los afectados para intentar reconstruir lo que han perdido en los lugares calcinados. Estas subvenciones aprobadas el martes por el Consejo de Ministro son compatibles con las aprobadas ahora por Extremadura.