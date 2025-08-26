La Junta y la Diputación de Cáceres reparten paja a los ganaderos afectados por los incendios La Administración regional ya ha enviado camiones a Tornavacas y Cabezuela del Valle, mientras que la institución provincial comenzará la distribución en Cabezabellosa

Alba Alcázar Crespo Martes, 26 de agosto 2025, 13:56 | Actualizado 14:41h.

La Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres ya han comenzado a proporcionar ayuda a los ganaderos extremeños que se han visto afectados por los graves incendios registrados en Extremadura este verano. Ambas instituciones acaban de empezar a repartir de paja a los profesionales del sector que han visto los pastos calcinados por las llamas que se extendieron entre los Valles del Ambroz y del Jerte.

Por un lado, la Administración regional, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha comenzado a entregar paja esta misma mañana para que los ganaderos puedan alimentar a sus animales. Ya ha llevado un camión a Tornavacas mientras que a Cabezuela del Valle llegará también otro a lo largo de este martes.

Además, en los próximos días se seguirán enviando camiones a otros puntos de la geografía extremeña para cubrir esta necesidad.

Ampliar Camión enviado por la Junta de Extremadura. HOY

La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha estado trabajando en los últimos días para comprar y trasladar esta paja a los ganaderos que lo necesitan y así apoyarlos tras los daños sufridos por los incendios.

Diputación de Cáceres

Por otro lado, la Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Agricultura y Ganadería, ha iniciado también el reparto de pacas de heno procedentes de la finca Haza de la Concepción. Estas piezas van también destinadas a los ganaderos de los municipios afectados por los recientes fuegos.

La diputada del área, Angélica García, ha subrayado que «la institución provincial ya está volcada en el reparto de alimentación del ganado, como viene siendo habitual cada vez que se producen incendios en la provincia de Cáceres».

En este sentido, García ha destacado el trabajo coordinado que se está realizando con los ayuntamientos, «porque son las alcaldesas y alcaldes quienes conocen de primera mano las necesidades de cada territorio: el número de cabezas de ganado, la ubicación de las parcelas afectadas y las prioridades de cada explotación». Asimismo, ha señalado la colaboración estrecha con el SEPEI en la gestión de los expedientes.

Como primer envío, este miércoles miércoles partirán dos tráileres con 40 toneladas de paja de cebada hacia Cabezabellosa. A partir de ahí, el suministro se hará extensivo a todos los municipios que lo soliciten, de manera organizada y coordinada con los consistorios locales.

Asaja reclama compensaciones por las pérdidas en ganadería trás los incendios

La organización agraria Asaja ha solicitado ayudas para compensar las graves pérdidas ocasionadas en el sector ganadero por los recientes incendios en la provincia.

En ganadería, la entidad pide 1.500 euros por cada vaca muerta, tras contabilizarse más de 200 reses fallecidas en los fuegos de Casar de Cáceres y Campo Lugar, lo que supone un valor cercano a tres millones de euros. En ovino y caprino, la petición asciende a 160 euros por cabeza, tras la muerte de más de 600 ovejas en Campo Lugar, valoradas en casi un millón de euros.