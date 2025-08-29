09:12

Rebollar, en el Jerte, fue de las poblaciones que hubo que evacuar por precaución debido al incendio de Jarilla. También fue desalojada Cabezabellosa, donde las llamas se quedaron muy cerca de su casco urbano. Finalmente, los Reyes estarán en Hervás, una localidad muy turística que durante el mes de agosto ve aumentar de manera considerable su población y que ha sido golpeada en su actividad turística por el fuego, ya que estuvo varios días confinada por el intenso humo procedente del incendio.