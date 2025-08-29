Incendios forestalesSigue la visita de los Reyes a las zonas afectadas por los incendios en Extremadura
Felipe VI y Letizia buscan mostrar apoyo a los vecinos de las comarcas perjudicadas por el fuego, además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia
Cáceres
Viernes, 29 de agosto 2025, 09:05
Los Reyes Felipe VI y Letizia recorren este viernes las áreas más castigadas por los incendios forestales en Extremadura. El objetivo del viaje es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», además de trasladar su apoyo a la población y agradecer el trabajo de los equipos que han combatido el fuego y protegido a los habitantes de estas zonas.
MÁS INFORMACIÓN
09:14
Pese a la magnitud del incendio de Jarilla, sobre todo en superficie quemada, la huella del fuego no impide que estas comarcas del norte de Extremadura, en particular el Jerte y el Ambroz, sigan luciendo el atractivo natural que les ha hecho tan atractivas para los visitantes, tanto de fuera de la comunidad como para el descanso de extremeños de otras partes de la región. El verde sigue siendo el color predominante.
09:12
Rebollar, en el Jerte, fue de las poblaciones que hubo que evacuar por precaución debido al incendio de Jarilla. También fue desalojada Cabezabellosa, donde las llamas se quedaron muy cerca de su casco urbano. Finalmente, los Reyes estarán en Hervás, una localidad muy turística que durante el mes de agosto ve aumentar de manera considerable su población y que ha sido golpeada en su actividad turística por el fuego, ya que estuvo varios días confinada por el intenso humo procedente del incendio.
09:10
Estas medidas de ayuda son compatibles con las que se recogen en el decreto de zonas catastróficas aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y que incluye seis grandes incendios, entre ellos el de Jarilla, que el que ha quemado más superficie en la historia de Extremadura. Está previsto a que la lista aumente con otros cuatro fuegos más padecidos por la región.
09:08
Antes, desde las nueve de la mañana, se encuentra reunido el Consejo de Gobierno de la Junta con carácter extraordinario para aprobar ayudas a los afectados por los incendios. La presidenta María Guardiola dará a conocer a su términos las medidas concretas que se van a poner en marcha.
09:07
Buenos días, los Reyes de España visitan esta España los valles del Jerte y el Ambroz, dos de la zonas más afectadas por el incendio de Jarilla que calcinó 17.300 hectáreas entre el 12 de agosto y el 24 cuando el operativo se dio por desactivado. Don Felipe y doña Letizia recorrerán las poblaciones de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás.
-
