La Junta promoverá el cambio de leyes para recuperar usos tradicionales que prevengan incendios Guardiola ha anunciado que instarán a la Asamblea a modificar dos leyes clave como la Ley de la Conservación de la Naturaleza y la Ley de Protección Ambiental de Extremadura

J. López-Lago Viernes, 29 de agosto 2025, 12:29 | Actualizado 13:46h. Comenta Compartir

Del Consejo de Gobierno extraordinario que ha celebrado la Junta de Extremadura en Hervás también ha salido el anuncio de cambio de leyes, según la presidenta María Guardiola, para prevenir futuros incendios. Para ello, entre otras medidas, instarán a la Asamblea a modificar dos leyes clave: la Ley de Conservación de la Naturaleza y la Ley de Protección Ambiental de Extremadura. Además, en su batería de ideas anunciadas esta mañana que requieren cambios legales figura desde la creación de rebaños municipales o disminución de la burocracia en algunos trámites a un plan de conciliación para ganaderos.

En el caso de la Ley de Conservación, que regula la Red Natura 2000, «vamos a flexibilizar la norma para que se puedan realizar actuaciones tradicionales compatibles en los espacios naturales», ha avanzado Guardiola. En este ámbito ha afirmado que ya están revisando los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, y los planes de recuperación de especies.

Y en cuanto a la modificación de la Ley de Protección Ambiental, «el objetivo que nos proponemos es eliminar la obligación de presentar una evaluación ambiental abreviada para ciertas actuaciones, concretamente las relacionadas con la prevención y con prácticas tradicionales de cultivo», ha añadido.

Además, la Junta de Extremadura va a insistir al Gobierno de España para que modifique la Ley de Montes y facilitar las tareas de prevención y extinción de incendios. «Y lo queremos hacer poniendo el foco, de una manera muy clara, en el cambio de uso forestal. Me estoy refiriendo en concreto a esa imposibilidad de cambiar el uso forestal durante treinta años después de un incendio. Lo que queremos pedir al Gobierno de España es que revise esa prohibición cuando los incendios hayan sido originados por causas naturales y se faciliten en estos casos cultivos preventivos», ha dicho la presidenta extremeña.

Otra medida relacionada con la prevención tiene que ver con las instalaciones fotovoltaicas. «Para autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en nuestra región -ha adelantado tras el Consejo de Gobierno de este viernes- vamos a exigir previamente que tengan un plan de prevención de incendios validado por la Dirección de Gestión Forestal, sobre el que se realizará un control continuo».

Actuación urgente y 'helimulching'

Por otro lado, Guardiola ha informado hoy de que se van a declarar Zonas de Actuación Urgente los montes afectados por los incendios de Jarilla y Caminomorisco. Otra actuación prioritaria será la aplicación de la técnica de 'helimulching' como medida paliativa de la erosión y para evitar los arrastres. Este nombre viene del término helicóptero y del concepto anglosajón 'moulching' que se traduce en «la acción de extender una cama vegetal». El principal objetivo de esta técnica basada en diques es proteger el suelo de la erosión y evitar que las cenizas del incendio logren desembocar, semanas después, en las laderas y en los ríos.

En cuanto a las infraestructuras rurales, la Junta acaba de anunciar que abordará la reparación de caminos públicos gravemente dañados y a garantizar que los municipios con una sola vía de acceso cuenten con una segunda vía de evacuación.

Por otro lado, Guardiola ha indicado que la Junta está revisando los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, y los planes de recuperación de especies. «Las quemas de combustible vegetal prescritas -ha puesto como ejemplo- no eran posibles en zonas como la Garganta de los Infiernos hasta que hemos modificado el Plan de Recuperación del desmán ibérico. Queremos hacer compatibles, lo hemos dicho muchas veces, los usos tradicionales con la conservación ambiental. Queremos avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, con mayor seguridad jurídica y con menos papeleo».

Rebaños municipales

La Junta quiere dar más vida a zonas rurales. Reconoce que los últimos grandes incendios tienen mucha relación con esa ausencia de actividad en los pueblos. Por ello, va a simplificar los trámites para que los permisos de pastoreo en montes de utilidad pública sean más fáciles y permitan pastar en zonas incendiadas con muchas menos restricciones. En este sentido, también quiere fomentar el pastoreo tradicional en zonas periurbanas. «Lo vamos a hacer posible mediante la creación de rebaños municipales, una medida de protección natural ligada a una actividad que, además, fija población al territorio».

En esta línea de dar vida a las zonas rurales con actividades sostenibles que eviten incendios, Guardiola ha informado de que hoy viernes han aprobado la autorización a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural para que pueda firmar un convenio con la Universidad de Extremadura con el fin de diseñar una estrategia de prevención de incendios basada en actividades agro-silvo-pastorales en la comarca de La Vera. En este sentido, se comprometió, además, a relanzar el proyecto Mosaico no solo en La Vera, sino también en Gata y Hurdes.

Por último en cuanto a iniciativas legislativas, la presidenta ha hablado de poner en marcha «medidas innovadoras». Se ha referido a la creación de un sello de prevención para explotaciones y productos que tengan un valor preventivo certificado; un programa de atracción de nuevos pobladores que se comprometa con la prevención; e incentivos económicos para labores de pastoreo preventivo.

Otra medida que busca el bienestar de las personas dedicadas al medio rural es el primer plan de conciliación para ganaderos, «una propuesta que vamos a desarrollar para que los titulares de explotaciones ganaderas puedan relevarse en sus funciones diarias y así poder descansar», ha señalado Guardiola en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado una semana después de darse por controlado el incendio de Jarilla, el que más hectáreas -17.300- ha consumido en la región.