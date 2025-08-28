Los fuegos en Extremadura calcinaron en diez días el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado

Verano trágico en Extremadura debido a los incendios forestales. 2025 será recordado como uno de los peores años por el número de fuegos ... que ha mantenido en vilo a toda una región. En solo diez días de agosto han calcinado el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado.

Del 11 al 21 de agosto se han quemado 35.994 hectáreas (ha), según indica a HOY la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, lo que supone 26.594 más que durante la época de peligro alto de fuegos de 2024, cuando en cuatro meses, de junio a octubre, hubo 9.400 ha de superficie arrasada.

En ese caso se trataba de una cifra que estaba en la media de la última década y por debajo de las 13.000 hectáreas de la campaña anterior, en 2023. De hecho, en este 2025 un solo incendio, el de Jarilla, ya ha superado esas cifras y se ha convertido en el más grande de la historia de Extremadura.

Ampliar Imagen de Copernicus el 23 de agosto en la que se observa toda la zona calcinada por el fuego de Jarilla. Hoy

Ha quemado 17.335 hectáreas y ha abarcado un perímetro de 170 kilómetros. Por delante se ha llevado sobre todo zonas altas de monte, pero también explotaciones con cultivos como cerezos, olivares y castaños. También hay casas de campo afectadas, además de explotaciones ganaderas que en estos días están teniendo muchas dificultades para poder alimentar a sus animales por la falta de pasto. Para ello ya están contando con la ayuda de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, que está enviando camiones con paja a las zonas afectadas para cubrir las necesidades.

Eso sí, excepto en los puntos en las que se inicio el incendio, con localidades como Jarilla, Villar de Plasencia o Cabezabellosa, la mayoría de los terrenos calcinados están en lugares que por regla general no son visibles al turista. Se han salvado de las llamas joyas como la garganta de los Papúo y la Reserva Natural de los Infierno en el Jerte; árboles centenarios como el Roble de Romanejo, ubicado entre Cabezabellosa y el Torno; o las zonas por las que discurren las principales rutas senderistas en Hervás, el pueblo más visitado del Ambroz.

Hay que recordar que el fuego de Jarilla ha mantenido en alerta y actuando en el terreno a más de 500 efectivos regionales, nacionales y europeos luchando contra un fuego que comenzó el pasado 12 de agosto. Ese mismo día se declararon en Extremadura otros 17 incendios y, en la jornada anterior, ya estaban activos 11.

Desde ese momento, la ola de fuegos no paró. De hecho, en solo diez días hubo un total de 63 incendios forestales. El 13 de agosto fueron nueve, el 14 se declararon cinco, el 15 llegaron a 11, el 16 hubo tres, el 17 se registraron dos al igual que el día 18, el 19 se declaró uno, el 20 fueron cinco y el 21 de agosto otros dos.

El de mayor superficie quemada tras el de Jarilla fue el de Llerena, con 5.900 hectáreas; seguido del de Villar del Pedroso con 3.250 hectáreas, y el de Casar de Cáceres con 3.000, donde precisamente el fuego dañó algunas viviendas de primera residencia de la finca Viñas de la Mata.

El de Aliseda también quemó una gran superficie, además de haber una reactivación y ser provocado por motivos cinegéticos, según las palabras del consejero de Presidencia, Abel Bautista. Dijo que un «cerillazo», en solo tres horas se llevó por delante 2.000 hectáreas. «Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una parcela por una cuestión de intereses económicos», añadió.

Al de Aliseda, hay que sumar en eso diez días fatídicos de agosto el incendio de Alburquerque, que fue el 14 de agosto y quemó 2.500 hectáreas, así como el de Azuaga con 820, Burguillos del Cerro con 580 y Trujillo con 300.

45.000 hectáreas en todo agosto

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, durante su comparecencia el miércoles en el Senado para informar sobre las medidas adoptadas por su Ministerio, aseguró que entre el 1 y el 21 de agosto en Extremadura ardieron un total de 45.000 hectárea, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea de Copernicus.

Extremadura solo fue superada en este periodo por Galicia, con 158.000 hectáreas quemadas, y Castilla y León, con 150.000 hectáreas﻿.