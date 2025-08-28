HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
Alrededores del mirador de Cabezabellosa tras el incendio de Jarilla. Jorge Rey
Incendios forestales en Extremadura

Los fuegos en Extremadura calcinaron en diez días el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado

Del 11 al 21 de agosto se quemó una superficie de 35.994 ha, una cifra muy por encima de la media de la última década

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:00

Verano trágico en Extremadura debido a los incendios forestales. 2025 será recordado como uno de los peores años por el número de fuegos ... que ha mantenido en vilo a toda una región. En solo diez días de agosto han calcinado el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  4. 4 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  7. 7 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito
  10. 10 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los fuegos en Extremadura calcinaron en diez días el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado

Los fuegos en Extremadura calcinaron en diez días el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado