Incendios forestalesLos Reyes saludan a los vecinos de Rebollar antes de iniciar su recorrido por las zonas afectadas por los incendios
Cáceres
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:22
Los Reyes Felipe VI y Letizia recorren este viernes las áreas más castigadas por los incendios forestales en Extremadura. El objetivo del viaje es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», además de trasladar su apoyo a la población y agradecer el trabajo de los equipos que han combatido el fuego y protegido a los habitantes de estas zonas.
MÁS INFORMACIÓN
12:11
El Rey Felipe VI ha saludado a cada uno de los afectados por el incendio de Jarilla que esperaba para verle en Rebollar.
12:09
La Reina Letizia saluda a los afectados por los incendios en Rebollar. Algunos de ellos han perdido muchas hectáreas de cultivo. Son ganaderos, empresarios turísticos y agricultores.
12:04
Los Reyes, tras saludar a los vecinos, han contemplados las vistas del Valle del Jerte desde Rebollar.
11:57
Los Reyes llegan a Rebollar. Se han bajado del coche oficial y han saludado a cada uno de los vecinos que esperaban para verlos.
11:47
Los Reyes Felipe VI y Letizia harán paradas en Rebollar, Hervás y Cabezabellosa. Conocerán de primera mano las historias de los afectados y de los medios de extinción después de que el incendio de Jarilla haya calcinado 17.300 hectáreas y haya alcanzado un perímetro de 170 kilómetros.
11:42
Aníbal Cobos es ganadero y también se ha visto afectado por los incendios. También espera ver a los Reyes hoy desde Rebollar.
11:33
En este municipio del Valle del Jerte los Reyes van a hablar con los afectados por el incendio. Antonio y Eduardo Sánchez son dos de ellos y ya los esperan.
11:27
Los vecinos de Rebollar ya esperan a los Reyes.
11:09
Muchas medidas de seguridad en las zonas que visitarán los Reyes. Acceso a Rebollar desde la carretera del Valle del Jerte.
11:00
La tercera parada de la visita de Los Reyes será en Hervás, donde mantendrán un encuentro con los alcaldes de los pueblos afectados por el incendio de Jarilla, el más grande de la historia de Extremadura. Quieren conocer cómo están actualmente y cuáles son sus planes de recuperación.
10:56
La segunda parada será en Cabezabellosa, uno de los primeros pueblos en ser evacuados por el incendio de Jarilla. Allí don Felipe VI y doña Letizia se reunirán con los efectivos que lucharon durante más de diez días contra las llamas.
10:53
La primera parada de los Reyes será Rebollar. En ese municipio, que fue el único evacuado del Valle del Jerte por los fuegos, mantendrán un encuentro con afectados por el incendio de Jarilla: vecinos, representantes de los sectores apícola, ganadero agrícola, turismo y agroturismo.
10:51
Esta visita se enmarca dentro de la ronda de encuentros que los Reyes están realizando por Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más afectadas por los incendios forestales durante este verano.
10:50
Los monarcas estarán en Hervás, Rebollar y Cabezabellosa, zonas afectadas por el incendio de Jarilla.
10:49
Buenos días. Los Reyes Felipe VI y Letizia visitan hoy el norte de Cáceres para mostrar apoyo a los vecinos de las comarcas perjudicadas por el fuego, además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia que han trabajado durante las labores de extinción.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
-
4
- 5 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
- 6 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
- 7 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
-
8
- 9 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
- 10 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.