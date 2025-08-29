HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los Reyes saludan a los vecinos de Rebollar antes de iniciar su recorrido por las zonas afectadas por los incendios

Álvaro Rubio
Pablo Calvo

Álvaro Rubio y Pablo Calvo

Cáceres

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:22

Actualizado Hace 11 minutos

Los Reyes Felipe VI y Letizia recorren este viernes las áreas más castigadas por los incendios forestales en Extremadura. El objetivo del viaje es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», además de trasladar su apoyo a la población y agradecer el trabajo de los equipos que han combatido el fuego y protegido a los habitantes de estas zonas.

12:11

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

El Rey Felipe VI ha saludado a cada uno de los afectados por el incendio de Jarilla que esperaba para verle en Rebollar.

12:09

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

La Reina Letizia saluda a los afectados por los incendios en Rebollar. Algunos de ellos han perdido muchas hectáreas de cultivo. Son ganaderos, empresarios turísticos y agricultores.

12:04

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Los Reyes, tras saludar a los vecinos, han contemplados las vistas del Valle del Jerte desde Rebollar.

11:57

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Los Reyes llegan a Rebollar. Se han bajado del coche oficial y han saludado a cada uno de los vecinos que esperaban para verlos.

11:47

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Los Reyes Felipe VI y Letizia harán paradas en Rebollar, Hervás y Cabezabellosa. Conocerán de primera mano las historias de los afectados y de los medios de extinción después de que el incendio de Jarilla haya calcinado 17.300 hectáreas y haya alcanzado un perímetro de 170 kilómetros.

11:42

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Aníbal Cobos es ganadero y también se ha visto afectado por los incendios. También espera ver a los Reyes hoy desde Rebollar.

﻿

11:33

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

En este municipio del Valle del Jerte los Reyes van a hablar con los afectados por el incendio. Antonio y Eduardo Sánchez son dos de ellos y ya los esperan.

11:27

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Los vecinos de Rebollar ya esperan a los Reyes.

11:14

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Los alcaldes de las zonas catastróficas de Extremadura: «Es duro volver a la normalidad»

11:09

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Muchas medidas de seguridad en las zonas que visitarán los Reyes. Acceso a Rebollar desde la carretera del Valle del Jerte.

11:06

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Consulta el recorrido que realizarán los Reyes por Extremadura: los Reyes visitan este viernes Hervás, Rebollar y Cabezabellosa, zonas afectadas por los incendios

11:00

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

La tercera parada de la visita de Los Reyes será en Hervás, donde mantendrán un encuentro con los alcaldes de los pueblos afectados por el incendio de Jarilla, el más grande de la historia de Extremadura. Quieren conocer cómo están actualmente y cuáles son sus planes de recuperación.

10:56

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

La segunda parada será en Cabezabellosa, uno de los primeros pueblos en ser evacuados por el incendio de Jarilla. Allí don Felipe VI y doña Letizia se reunirán con los efectivos que lucharon durante más de diez días contra las llamas.

10:53

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

La primera parada de los Reyes será Rebollar. En ese municipio, que fue el único evacuado del Valle del Jerte por los fuegos, mantendrán un encuentro con afectados por el incendio de Jarilla: vecinos, representantes de los sectores apícola, ganadero agrícola, turismo y agroturismo.

10:51

Esta visita se enmarca dentro de la ronda de encuentros que los Reyes están realizando por Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más afectadas por los incendios forestales durante este verano.

10:50

Los monarcas estarán en Hervás, Rebollar y Cabezabellosa, zonas afectadas por el incendio de Jarilla.

10:49

Buenos días. Los Reyes Felipe VI y Letizia visitan hoy el norte de Cáceres para mostrar apoyo a los vecinos de las comarcas perjudicadas por el fuego, además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia que han trabajado durante las labores de extinción.

