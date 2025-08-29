Los Reyes Felipe VI y Letizia recorren este viernes las áreas más castigadas por los incendios forestales en Extremadura. El objetivo del viaje es «conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», además de trasladar su apoyo a la población y agradecer el trabajo de los equipos que han combatido el fuego y protegido a los habitantes de estas zonas.