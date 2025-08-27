HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Área quemada en el municipio de Jarilla, que ha sido el fuego más grande de la historia de Extremadura. Efe

Los afectados por los incendios en Extremadura podrán pedir ayudas de más de 9.000 euros tras ser zonas catastróficas

Para los ayuntamientos que han tenido que realizar gastos durante la emergencia y en los momentos posteriores, el decreto contempla la devolución de las cantidades económicas

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:26

Los afectados por los seis incendios forestales en las zonas declaradas catastróficas en Extremadura por el Gobierno central podrán pedir ayudas ... de más de 9.000 euros para intentar reconstruir lo que han perdido en los lugares afectados por los fuegos de Jarilla, Caminomorisco, Llerena, Valdecaballeros, Villar del Pedroso y Aliseda.

