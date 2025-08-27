Los afectados por los incendios en Extremadura podrán pedir ayudas de más de 9.000 euros tras ser zonas catastróficas

Los afectados por los seis incendios forestales en las zonas declaradas catastróficas en Extremadura por el Gobierno central podrán pedir ayudas ... de más de 9.000 euros para intentar reconstruir lo que han perdido en los lugares afectados por los fuegos de Jarilla, Caminomorisco, Llerena, Valdecaballeros, Villar del Pedroso y Aliseda.

Es una cifra que tiene en cuenta los daños que se han producido en esta región, donde no ha habido fallecidos ni viviendas habituales destruidas por las llamas, pero sí trabajadores afectados, ayuntamientos que han tenido que realizar numerosos gastos o enseres calcinados.

Así lo recogen las medidas de recuperación previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, el que regula las ayudas destinadas a las zonas que han sido afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, lo que se denomina habitualmente zona catastrófica.

En él se detallan ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente de hasta 18.000 euros, una situación que en Extremadura no ha habido que lamentar; al igual que también recoge cantidades que superan los 15.000 euros por destrucción de la vivienda habitual, un hecho que en esta comunidad autónoma no se ha dado según la información que ha ido facilitando la Junta de Extremadura.

Sin embargo, sí se han producido daños en enseres de primera necesidad, para lo que el Gobierno ofrece ayudas de hasta 2.580 euros, así como personas o empresas que han prestado bienes durante la emergencia. En ese caso se les puede reembolsar el importe total del gasto que hayan realizado.

También hay cantidades económicas que superan los 9.000 euros y que en Extremadura sí podrían haberse dado situaciones a falta de una evaluación más exhaustiva. El decreto de zonas catastróficas recoge ayudas de hasta 9.224 euros para titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios y turísticos.

Según especifica el documento publicado en el BOE, las ayudas previstas se destinarán, además de a la reconstrucción de edificios y de las instalaciones industriales, comerciales y de servicios que hayan sufrido daños, a la reposición de su utillaje, del mobiliario y de otros elementos esenciales, así como las existencias y productos propios de la actividad empresarial.

Para acceder a ello es imprescindible que el titular del establecimiento tenga contratada una póliza de seguro en vigor, y que el daño se hubiera producido por algún riesgo no incluido en el seguro de riesgos extraordinarios o en la cobertura ordinaria.

Trabajadores del campo

Es importante señalar que las ayudas por daños en explotaciones agrarias no están recogidas en este acuerdo, pues están cubiertos por un sistema propio, el de Seguros Agrarios Combinado, que incluso cubre infraestructuras y que permite atender las necesidades del sector agrario ante este tipo de catástrofes naturales. Lo que sí prevé el acuerdo es la disminución de los módulos de IRPF para los afectados por este tipo de daños.

En ese sentido, los trabajadores del campo más afectados por los incendios en Extremadura han sido los que se dedican a los cultivos de cerezos, castaños y olivares, además de la ganadería extensiva, que podría tener problemas de alimentación por la pérdida de pastos, aunque la Junta y la Diputación de Cáceres ya están enviando camiones con pasto a las zonas afectadas para cubrir las necesidades.

Además, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha confirmado que el Gobierno analizará posibles ayudas específicas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios en una comisión interministerial.

El titular de Agricultura ha recordado que el sector cuenta con el seguro agrario, que cubre los riesgos por incendio y que está bonificado en un 40% por el Estado.

Asimismo, el ministro trasladó un mensaje de tranquilidad al sector primario, al aclarar que cualquier superficie agraria dañada por incendios será considerada como «fuerza mayor» para el cobro de la Política Agraria Común(PAC), garantizando así el acceso a estas ayudas europeas.

Ayudas a ayuntamientos

Más allá de los afectados por el campo, el decreto de zonas catastróficas recoge ayudas de hasta 9.224 euros por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, así como cantidades económicas para ayuntamientos que hayan tenido que actuar durante la emergencia y en los momentos posteriores con el objetivo de garantizar los servicios públicos esenciales para garantizar la vida y seguridad de las personas.

Para ello concede hasta el 50% del coste de los gastos que puedan calificarse de emergencia, aunque podrán llegar al 100% cuando los gastos susceptibles de subvención superen el 20 % del capítulo presupuestario relativo a gastos corrientes en bienes y servicios del ejercicio en que se haya producido la emergencia.

Además, el Ministerio de Política Territorial concede ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

A ello se suman, según contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, beneficios fiscales como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; o medidas laborales como exenciones de cuotas de Seguridad Social.

La declaración de zona catastrófica también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

En cualquier caso, todas estas ayudas económicas podrían ser finalmente más elevadas, pues el Ministerio del Interior ya ha anunciado que prepara un nuevo real decreto que actualice las cuantías fijadas hace veinte años, pues según el Ejecutivo han quedado «desfasadas» ante las emergencias actuales.

La intención del Gobierno es que esas nuevas cuantías sean retroactivas y los afectados por los incendios de este verano puedan beneficiarse de ellas.

Además, estas ayudas son compatibles con las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas de las comunidades autónomas.