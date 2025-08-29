HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Término municipal de Cabezabellosa, donde el fuego de Jarilla lo ha calcinado casi todo. Jorge Rey
Incendios forestales

Los alcaldes de las zonas catastróficas de Extremadura: «Es duro volver a la normalidad»

Tras los incendios, no paran de atender a vecinos que han perdido sus fincas, se han quedado sin pastos o buscan respuesta para lograr ayudas del Gobierno

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:18

Es el momento de la reconstrucción. Tras los incendios forestales que han asolado Extremadura este verano, llega la hora de intentar volver a ... la normalidad, de enfrentarse a ver sus paisajes calcinados. Hay que evaluar daños y recomponerse tras el peor verano que se recuerda en esta región por las llamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

