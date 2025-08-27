HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
Extremadura solicita al Gobierno incluir cuatro fuegos más en la declaración de zonas catastróficas

La Junta quiere que los damnificados por los incendios de Azuaga, Burguillos, el Casar y Cáceres también queden cubiertos por las ayudas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:41

La Junta ha solicitado al Ejecutivo central la ampliación del número de zonas catastróficas por los daños provocados por fuegos que comenzaron en el ... puente de agosto en la región. La Delegación del Gobierno en Extremadura ha recibido este miércoles por la mañana una solicitud de «subsanación del informe de petición inicial». Este documento reclama la incorporación en el listado de incendios forestales dos fuegos en la provincia de Badajoz y otros dos en Cáceres: Azuaga-Zalamea de la Serena, Burguillos del Cerro (1.100 hectáreas calcinadas), Cáceres y Casar de Cáceres (3.556 hectáreas arrasadas).

