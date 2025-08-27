Extremadura solicita al Gobierno incluir cuatro fuegos más en la declaración de zonas catastróficas

La Junta ha solicitado al Ejecutivo central la ampliación del número de zonas catastróficas por los daños provocados por fuegos que comenzaron en el ... puente de agosto en la región. La Delegación del Gobierno en Extremadura ha recibido este miércoles por la mañana una solicitud de «subsanación del informe de petición inicial». Este documento reclama la incorporación en el listado de incendios forestales dos fuegos en la provincia de Badajoz y otros dos en Cáceres: Azuaga-Zalamea de la Serena, Burguillos del Cerro (1.100 hectáreas calcinadas), Cáceres y Casar de Cáceres (3.556 hectáreas arrasadas).

Ampliar Incendio declarado en Alburquerque el 15 de agosto.

Este martes, el Ejecutivo central declaró zonas catastróficas los territorios arrasados por seis grandes incendios: Valdecaballeros (2.500 hectáreas), Caminomorisco (2.660 hectáreas), Villar de Pedroso (3.200 hectáreas), Llerena (5.000), Aliseda (4.000 hectáreas) y Jarilla (17.300 hectáreas), el fuego con más superficie calcinada en la región. La medida aprobada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, permitirá a los damnificados solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción.

Esos seis fuegos incluidos en el listado inicial de zonas catastróficas abarcan 34.000 hectáreas en una de las peores temporadas de incendios, con 40.000 hectáreas arrasadas solo en el mes de agosto. Ahora la Junta reclama que esa superficie sea ampliada.

Ampliar Vecinos y guardias civiles observan el avance de las llamas en Burguillos del Cerro. HOY

Por su parte, Asaja Extremadura pide además que las mismas ayudas se extiendan a los afectados por otros incendios en la región. Ángel García Blanco, presidente de esta organización agraria, hace alusión a otros fuegos que considera deberían quedar cubiertos por la declaración de zona catastrófica. Así, enumera los municipios y aporta cifras de superficie calcinada: Alburquerque (2.346 hectáreas); Aldea del Cano (1.228); Arroyomolinos de Montánchez (782); Campo Lugar (1.310); Oliva de Mérida (800) y Trujillo (827). «No entendemos que otros incendios de similares características hayan quedado excluidos sin ningún tipo de argumento ni justificación», advierte Ángel García Blanco, que también lamenta la falt ade «medidas concretas, en general, para los agricultores y ganaderos afectados dentro de unas ayudas dirigidas casi en su totalidad a la gestión de los ayuntamientos de las poblaciones afectadas».

En la región no hay que lamentar daños personales, cómo sí ha ocurrido en otras regiones con víctimas mortales y heridos, pero sí importantes perjuicios para el campo. Han sufrido daños cultivos de castaños, cerezo u olivar, así como en explotaciones ganaderas arrasadas y sin pasto para los animales.

Entre todos los fuegos entre julio y agosto por la comunidad, sobresale el de Jarilla, que prendió el 12 de agosto a causa de un rayo y llegó a cortar la autovía A-66, provocando desalojos y confinamiento sucesivos de varias poblaciones. Tras diez días de avance de las llamas, los distintos flancos se llevaron por delante 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros en tres comarcas: Trasierra, Ambroz y Valle del Jerte. Fue necesaria la intervención de la UME, bomberos llegados de varias comunidades autónomas y también de medios enviados desde otros países europeos como Alemania o Portugal.