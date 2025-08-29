Gallardo ve «insuficientes» las medidas de Guardiola sobre los incendios y afea que «instrumentalice la tragedia» Para el secretario general de los socialistas extremeños, son «improvisadas y chocan con la dimensión de lo sucedido»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha tachado de «insuficientes» las medidas anunciadas este viernes por el Ejecutivo autonómico con relación a los incendios registrados este verano en la región. Además, ha afeado que el gobierno de María Guardiola «instrumentalice la tragedia», a su juicio.

Convencido de que «al Gobierno de Guardiola le han sobrepasado los incendios» y asegurando que su formación ha tratado de «arrimar el hombro» en aras de cooperar frente a la tragedia, también ha considerado que las medidas adoptadas son «improvisadas y chocan con la dimensión de lo sucedido».

Gallardo ha realizado estas declaraciones a los medios en su visita a la Feria Rayana en Moraleja, donde ha señalado que la Junta «ha preparado un escenario donde lo importante ha sido »la foto, el foco y el boato«, intentando quitar el protagonismo a los Reyes» durante su visita a las zonas afectadas. «No hacía falta celebrar un consejo extraordinario para las medidas anunciadas porque se podía haber hecho en el ordinario del pasado martes», ha añadido.

Críticas a la política de gestión forestal

En relación a las medidas, el líder de los socialistas en la región ha subrayado que es «ilegal» y por tanto, no se puede desarrollar el anuncio de Guardiola de que el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) contará con una brigada destinada a investigar las causas de los fuegos.

Asimismo, ha opinado que el anuncio de 3.000 euros de ayudas al sector turístico en las cancelaciones supone no conocer al sector. «Hay establecimientos hoteleros que han tenido esos 3.000 euros de pérdida en un solo día», ha subrayado

En esa línea, el socialista ha augurado que las medidas «inconcretas» anunciadas este viernes «lo que van a hacer es enfadar a un sector que necesita certidumbre, esperanza y ayuda». En su opinión, el Ejecutivo autonómico «monta un escenario de cartón-piedra para que parezca que hace algo».

Por otra parte, Gallardo ha criticado el «déficit de política en materia de gestión forestal que ha existido en los dos últimos años». «El problema de Guardiola es que, desgraciadamente, no se ha dado cuenta de la importancia de la gestión forestal hasta que no ha llegado la mayor tragedia de carácter medioambiental a Extremadura», ha espetado el secretario general.

En última instancia, el socialista ha manifestado que su partido apoya «firmemente» la decisión de conceder la Medalla de Extremadura a la plantilla del Infoex, agradeciendo a la presidenta extremeña que «haya tenido en cuenta su propuesta» a ese respecto.