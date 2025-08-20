HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
Aspecto actual de la llegada a Jarilla (Cáceres), donde aún humean troncos. EFE

Jarilla, un entorno de ensueño marcado para siempre por las llamas

«Los vecinos aún están alterados y costará volver a la normalidad», reconoce César Peña, el alcalde de este pueblo de 139 habitantes que ha bautizado a su pesar el peor incendio que se recuerda en Extremadura

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:31

Ahora tecleas 'Jarilla' en un buscador de Internet y solo aparecen imágenes del espanto que supone el incendio que asola el norte de Extremadura y ... sigue sin control. Pero no siempre ha sido así. El pueblo de Jarilla fue protagonista antes de empezar el verano cuando su alcalde, Ángel Peña, proclamó a principios de junio que la persona o familia que quisiera iniciar allí una nueva etapa tendría vivienda gratis. Este diminuto municipio da entrada al Valle del Jerte y está a solo veinte minutos en coche de Plasencia. Tiene todas las tiendas y servicios a mano por el sur y un paisaje de ensueño si miras al norte. Rápidamente surgieron candidatos.

