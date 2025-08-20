Si el fuego ha afectado a tus bienes estos son los pasos a seguir La Unión de Consumidores de Extremadura aconseja hacer fotos y explica la diferencia entre un fuego intencionado como el de Aliseda y otro por causas naturales como el de Jarilla a la hora de reclamar y ser compensado

Foto de la semana pasada del incendio en Casar de Cáceres, ya controlado y que se aproximó a las viviendas.

Algunos puntos de la provincia de Cáceres se consumen por el fuego, que a su paso suele arrasar con bienes materiales. A menudo, un incendio, tenga la dimensión que tenga, deja tras de sí viviendas calcinadas, vehículos destruidos y tierras arrasadas, ciudadanos afectados, muchos de los cuales buscan ahora vías legales para reclamar los daños sufridos. Según Explica la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex), muchos de estos daños podrían estar cubiertos por las pólizas de seguros, por lo que es muy importante estudiarlas bien y analizar la cobertura.

Según explica la Ucex en nota de prensa, sistemáticamente, el punto de partida para plantear cualquier reclamación es la existencia de una póliza de seguro que contemple cobertura por incendio. En ese caso, los daños sufridos en viviendas, vehículos o fincas serán asumidos por la aseguradora. La normativa establece un plazo general de siete días para comunicar el siniestro, salvo que la póliza indique un periodo distinto. También se recomienda intentar minimizar los efectos del incendio, conservar los restos que puedan ser evaluados por el perito, y documentar con fotografías los daños cuando sea posible.

En caso de que el incendio tenga un origen natural —por ejemplo, un rayo, como parece ser el caso del de Jarilla iniciado durante la tormenta eléctrica de hace una semana—, y no exista un responsable identificable, la compensación dependerá exclusivamente del seguro contratado o, en su defecto, de eventuales ayudas públicas aprobadas por el Gobierno, como la declaración de «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil». Esto último es lo que ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su visita a Extremadura, donde ha dicho que llevará este asunto al próximo consejo de ministros.

Si el afectado no cuenta con una póliza con cobertura por incendio, y el origen del fuego es fortuito, no podrá reclamar indemnización alguna. En cambio, si el incendio fue intencionado (como se ha dicho del incendio de Aliseda, también en la provincia de Cáceres) o consecuencia de una conducta negligente y se identifica al autor, este deberá indemnizar al perjudicado, siempre que tenga solvencia. En caso de contar con un seguro de responsabilidad civil, se podrá ejercitar la acción directa contra su aseguradora.

No obstante, si el responsable es insolvente o su seguro no cubre el total de los daños, el perjudicado solo podrá aspirar a compensaciones si se aprueban ayudas gubernamentales por vía de Real Decreto, aclaran desde Ucex.

Si el bien está hipotecado

Hay que recordar también que, cuando el bien afectado está hipotecado, la Ley Hipotecaria obliga a contratar al menos un seguro contra incendios para cubrir el continente. «En caso de destrucción del inmueble, la deuda hipotecaria subsiste, y la aseguradora deberá indemnizar conforme a lo establecido en la escritura del préstamo. Si el banco y el asegurado discrepan sobre el destino de la indemnización, la compañía de seguros podrá consignar la cantidad en sede judicial», explican desde la Unión de Consumidores de Extremadura.

Por último, conviene saber que, a diferencia de otros «riesgos extraordinarios», como inundaciones, temporales o terremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caídas de cuerpos siderales y aerolitos, el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los daños materiales de los incendios. Por «fuego», este fondo solo considera asegurados los heridos o fallecidos durante las labores de extinción.

En la tramitación de los siniestros en el seguro de incendios forestales en que el Consorcio tenga función de asegurador, se acompañará a la reclamación la certificación de la autoridad competente sobre las causas del siniestro y la extensión aproximada del área afectada por el incendio. En las reclamaciones por lesiones en las personas se acompañará informe médico sobre las lesiones y sus causas, así como del alta o defunción, en su caso.

Pasos para presentar la reclamación Según la Unión de Consumidores de Extremadura, primero habría que analizar si los daños pueden ser reembolsados según la póliza de seguros, pues cada compañía tiene distintas modalidades de aseguramiento. A continuación esperar a que los bomberos den por finalizada su intervención y que aseguren lugar para no exponer a peligros la integridad física. Es importante que puedan desarrollar su trabajo sin interferencias: lo mejor es dejarlo todo como está y no tocar nada, dar toda la información que se necesite, aunque parezca insignificante. Lo siguiente sería solicitar a los bomberos, una vez realizada su intervención, su informe técnico por escrito de las circunstancias observadas en el examen de la seguridad contra incendios, con explicaciones detalladas que documenten lo ocurrido. También hay que guardar los restos de los bienes dañados por el incendio, lo que facilitará su identificación y aclaraciones. Si no fuera posible, adjuntar la correspondiente documentación justificativa. Y clarificar e identificar las causas del incendio, pues son la clave para determinar si la indemnización procede o no: procederá si se ha originado por un caso fortuito, por causas indeseadas e inevitables. Por último, notificar el siniestro en el plazo de siete días a la aseguradora, a menos que haya un plazo superior, pero no suele ser frecuente.