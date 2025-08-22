«En 40 años de bomberos no hemos visto un incendio tan grande»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 22 de agosto 2025, 07:20 Comenta Compartir

Cinco de la tarde y a más de 30 grados, Eugenio Sánchez y Mauricio Pérez, bomberos forestales del Infoex, repostan el camión con el que llevan trabajando durante dos días para intentar frenar el que ya es el fuego más grande de la historia de Extremadura. Empezó en Jarilla y ha calcinado más de 16.000 hectáreas.

«Llevamos 40 años como bomberos y nunca habíamos visto un incendio tan grande», coinciden Eugenio y Mauricio junto a los compañeros del retén que en la jornada de este jueves ha empezado a trabajar en la comarca del Valle del Jerte.

«En la noche del miércoles al jueves estuvimos en la parte de Hervás y ahora vamos al término municipal del Jerte. Hacemos jornadas de 14 horas diarias», explican tras haber llegado al norte de Cáceres desde La Siberia, donde suelen trabajar habitualmente.

Dicen que lo que han presenciado durante estos días con el incendio de Jarilla no lo habían visto antes. «Es muy complicado acceder a las zonas en las que todavía hay llamas o refrescar las que ya se han calcinado para evitar brotes porque no hay caminos ni cortafuegos», lamentan estos dos experimentados bomberos, que también recuerdan de forma especial el fuego de Valencia de Alcántara, que quemó más de 13.500 hectáreas en 2003.

A apenas unos metros de ellos, en la misma gasolinera, acaba de aparcar un camión con profesionales de Jaén. «En un principio nos habían comunicado que teníamos que desplazarnos a Candelario, pero nos han dicho que allí el incendio está prácticamente controlado, así que el Infoca de Castilla y León se ha puesto en contacto con nosotros y nos mandan al norte de Salamanca, donde tienen un foco activo de unas 1.300 hectáreas», asegura Antonio Tobaruela, jefe del parque de bomberos de Jaén.

«En cualquier caso estamos hablando del mismo incendio, el de Jarilla. En Extremadura nos dijeron que necesitaban un tipo de trabajo muy especializado, con vehículos todoterreno, más manual y de contención», explicaba tras detallar que habían llegado con una dotación de ocho bomberos, tres vehículos, una bomba urbana pesada, una bomba forestal ligera y otro vehículo de intendencia.

Hay que recordar que este incendio tiene un perímetro de más de 160 kilómetros y en el ecuador de esta semana ha traspasado las fronteras extremeñas y se ha adentrado en Castilla y León.

Diez días en considerarse controlado

El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, ha tardado diez días en considerarse controlado. Este jueves por la mañana el tono de las declaraciones sobre las novedades fue mucho más calmado, casi de anunciar la victoria contra las llamas. Es el que empleó María Guardiola, ya que la presidenta de la Junta de Extremadura compareció este jueves en lugar de su consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

Según la presidenta extremeña, «llevamos diez días en este incendio y en los últimos dos días ya empezamos a decir que hemos pasado de defendernos a atacarlo y hoy (por el jueves), el tercero, podemos decir que ese ataque da sus frutos».

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, también se mostró positivo a última hora de este jueves. La situación mejoraba aunque, según precisó, se mantienen por ahora las evacuaciones y, además, se ha cortado el Puerto de Honduras. «Muy buenas noticias. El perímetro está prácticamente consolidado y hay que seguir trabajando sobre el mismo. Se detectan reactivaciones puntuales que se seguirán produciendo a lo largo de mañana, y que supondrán seguir sobre el terreno», remarcó a última hora de la jornada.

Así, Bautista ha especificado que, de momento, siguen evacuadas la zona periurbana de Hervás así como las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. Además, siguen activos los cortes al tráfico en el Puerto de Honduras y en la carretera del Iryda.