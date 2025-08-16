Extremadura recibe la ayuda de cinco comunidades y Portugal para combatir las llamas Murcia y la Comunidad Valenciana se suman con efectivos a la colaboración inicial de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid

Murcia y la Comunidad Valenciana se han sumado en las últimas horas a las comunidades autónomas que están prestando su colaboración a Extremadura para que pueda apagar la cadena de incendios que llega este sábado a su quinto día. Las otras son las limítrofes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. A todas ellas ha agradecido de manera efusiva su ayuda el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que ha añadido que Cantabria y Aragón también están valorando en estos momentos qué medios pueden aportar.

En este sentido, el mando superior ha informado que durante la noche del viernes la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha puesto en contacto con sus homólogos de comunidades autónomas no limítrofes para solicitarles su colaboración.

En el caso de Murcia, esta ayuda es amplia. y ha enviado un dispositivo integrado por 20 personas, con 14 bomberos forestales, dos agentes medioambientales, tres técnicos de operaciones y un técnico de extinción, que han partido a primera hora de la mañana desde el Centro de Defensa Forestal de Ascoy, en Cieza, y desde la base de La Pila, en Abarán. Este retén de ayuda se desplaza con dos vehículos de extinción, seis vehículos ligeros y un helicóptero, según ha detallado la propia comunidad murciana. «Su destino es el centro operativo regional de Cáceres, que ya ha asignado como destino el incendio forestal en Jarilla, en el sector de avance a Plasencia», según han añadido.

En el caso de la Comunidad Valenciana, ha aportado un medio aéreo.

Bautista también ha dado a conocer que Extremadura va a recibir la ayuda de medios de Portugal, que ha respondido a la petición de colaboración de manera extraordinariamente ágil. «En 15 minutos nos han confirmado su apoyo logístico, pese a que en su país también tienen incendios importantes. Envían dos nodrizas y una autombomba. Se lo agradecemos enormemente».

Hay que recordar que los fuegos en la región extremeña también están siendo extinguidos por efectivos de la UME;, cerca de 300 han trabajado ya en distintos focos, principalmente en Jarilla y Llerena.

En cualquier caso, dado la extrema gravedad y la multiplicación de incendios, Extremadura ha reiterado esta mañana que se solicita al Gobierno central el envío de más medios, con participación incluso del ejército. La primera solicitud de 400 bomberos y 20 medios aéreos del viernes que hizo por escrito María Guardiola se ha actualizado este sábado para que se conozcan las necesidades de la región en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan de Emergencias, presidido por Pedro Sánchez. Igualmente, se insiste en la necesidad de disponer de medios del Mecanismo europeo de protección civil. En este sentido, el mando superior ha recordado que la comunidad extremeña tiene desplegado todos los efectivos, que ya no dan más de sí para sofocar la cadena de fuegos.

Asimismo, desde el martes la superficie quemada en Extremadura ronda las 15.000 hectáreas en balance muy provisional y con importantes focos todavía activos. El de Jarilla ya ha superado las 6.000 tras su evolución la pasada madrugada hacia el doble frente de Plasencia y Valle del Ambroz.