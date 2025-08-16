Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena

La maquinaria y el retén de Herrera del Duque lograron contener las llamas a pocos metros de las construcciones.

El incendio que se originó el pasado jueves por la tarde en la carretera de Azuaga a Zalamea de la Serena provocó daños importantes en casi una decena de fincas de la zona.

Hay que recordar que esto ocurría de manera simultánea al incendio próximo a Llerena. Un fuego originado tras la avería de un camión cargado de paja y que por la tarde obligó a evacuar una urbanización, confinar a los vecinos de Villagarcía de la Torre y movilizar a 50 efectos de la UME hasta la Campiña Sur.

Con la situación muy tensionada por los distintos fuegos en la región, el foco localizado en el término municipal de Peraleda del Zaucejo contó con medios de extinción y retenes del Infoex con base en Herrera del Duque. Las máquinas lograron contener las llamas y frenar a tiempo el fuego antes de que calcinase -como muestran las imágenes- el cortijo y las naves de la finca Alcorcón, próxima a Campillo de Llerena.

A pesar del trabajo de los dueños y vecinos de otras fincas, que lucharon con tractores y palas, las explotaciones ganaderas de esta zona sur de la provincia pacense sufrieron importantes daños materiales. No perdieron animales, pero el fuego se llevó por delante bastantes hectáreas de monte bajo y tierra de labor.

Incendios activos este sábado

La situación provocada por los fuegos en la región sigue siendo complicada. Están confinados en sus casas los vecinos de Segura de Toro y Casas del Monte. Tras una noche de trabajo «muy intenso», durante la cual ha sido posible estabilizar media docena de incendios, continúan activos otros seis fuegos, entre los cuales se encuentra el de Jarilla, cuya evolución «desfavorable» ha obligado a confinar el municipio de Segura de Toro.

«La noche ha sido extremadamente complicada», ha lamentado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, desde el Puesto de Mando del 112 Extremadura, ubicado en La Granja. El fuego que comenzó el martes en Jarilla ha calcinado 5.800 hectáreas de monte.

Bautista ha expresado su preocupación por el frente que va hacia Plasencia, en el cual se centrarán once medios aéreos en la mañana de este sábado, así como el norte de Segura de Toro y avance hacia el Valle del Ambroz, cuyo avance podría dar lugar a un nuevo incendio.

«Ese frente y las condiciones meteorológicas del viento provocan, en este momento, que haya una columna de humo sobre Segura de Toro y que hayamos adoptado en el Cecopi el confinamiento del municipio», ha precisado el consejero agregando, a renglón seguido, que no se descarta una posible evacuación de esa localidad.