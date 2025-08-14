Guardiola solicita más efectivos de la UME pero se confía en una evolución positiva del incendio Hay vecinos que se mantienen en los pueblos evacuados y el fuego sigue sin control, pero se ha contenido en los flancos de Casas del Monte y Plasencia

Ana B. Hernández Jueves, 14 de agosto 2025, 17:14 | Actualizado 18:28h.

La 'ventana de oportunidad' que ha permitido esta mañana el viento se ha aprovechado y esta tarde se continuará trabajando con unas condiciones meteorológicas menos adversas de las esperadas en la lucha contra el incendio de Jarilla. «Las rachas de viento estarán entre los 30 y los 35 kilómetros por hora», ha concretado el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Por eso el mensaje de esperanza persiste y se confía en que a lo largo de la tarde la evolución sea positiva y en la próxima reunión de Cecopi, para evaluar la situación, se pueda comenzar a hablar de estabilización. Con este objetivo siguen trabajando sin tregua los medios terrestres y aéreos.

No obstante, ante las dimensiones y situación de descontrol aún de este fuego y la simultaneidad de otros en otros lugares de la región, se mantiene la situación operativa 2 en toda la comunidad autónoma del plan especial de protección civil ante incendios forestales, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha solicitado al Gobierno que una nueva sección de la UME llegue a Extremadura.

El incendio tiene 48 kilómetros de perímetro, son más de 4.600 las hectáreas calcinadas y se continúan produciendo reactivaciones que entorpecen el avance en la estabilización. Es el caso de las registradas en la A-66 y motivo por el que no se ha podido reabrir al tráfico la autovía hasta esta tarde, provocando embotellamientos en la operación salida de vacaciones en esta segunda quincena de agosto.

«Se nos han juntado las peores condiciones meteorológicas en el peor día posible, un 14 de agosto. Esto es así y en lugar de lamentarnos y de frustrarnos, lo que tenemos que hacer todos es poner de nuestra parte; los que trabajan luchando contra el incendio y contra las llamas lo están haciendo de manera ejemplar», ha reconocido Bautista.

Desobediencia

Las reactivaciones también se han producido en dos de los tres pueblos desalojados, Jarilla y Villar de Plasencia, donde al igual que en Cabezabellosa, quedan vecinos que continúan desobedeciendo las órdenes de evacuación que se han dado. En este último pueblo pese a la operación de rescate en condiciones de seguridad delicadas que se llevó a cabo anoche para poder sacarles de sus casas porque las llamas cercaban el pueblo.

«Hay personas que permanecen en sus domicilios, se han producido situaciones de nerviosismo, de tensión, de alarmismo social y eso implica que haya que desplazar medios del Infoex ante esas alarmas sociales en lugar de seguir trabajando en los flancos del incendio», ha lamentado el consejero. «Por eso es tan importante que los vecinos no estén en sus municipios, por sus vidas, por las vidas del personal, por seguir las labores de extinción sin ningún tipo de despiste».

De hecho, incluso en Cabezabellosa, continúa habiendo vecinos que se resisten a salir. «Quedan personas con las que he podido hablar personalmente y pedirles que hagan caso a la orden, que bajen, que hablen con la Guardia Civil y que pueden subir a echarle de comer a su ganado de forma ordenada y bajo condiciones de seguridad. Insisto en haber hecho todo lo posible, la Guardia Civil volverá a subir, subirá Protección Civil, pero es que no tenemos más tiempo ni más recursos para andar perdiéndolos precisamente con personas con las que ya hemos dado el aviso».

«Yo los entiendo, empatizo con ellos, les comprendo perfectamente, pero cuando pasen unos días se darán cuenta de que la mejor decisión es poner a salvo sus vidas porque no hay nada más valioso», ha insistido el consejero de Presidencia en sus declaraciones tras la última reunión del Cecopi a las 15 horas, desde el Puesto de Mando Avanzado en La Granja.

Las reiteradas peticiones a los vecinos que se resisten a abandonar sus casas vienen motivadas por la peligrosidad de un fuego que está generando daños materiales, aunque «menos de los que eran esperables, de los que en un primer momento intuíamos y, por tanto, esa es la buena noticia». Pero «la mala noticia es que sí ha habido afectaciones que habrá que valorar, no son importantes en número y sí son importantes en una cuestión de sentimiento para todas esas personas que puedan verse afectadas. Hablamos de casas aisladas, quizás no en el casco urbano, por tanto no me atrevo tampoco a anticiparlo, puesto que hay que valorar la situación en condiciones de seguridad», ha explicado Abel Bautista.

Evolución

El fuego se ha desbocado esta noche pero ahora se confía en poder comenzar a hablar de estabilización a partir de las 21 horas, tras avanzar en las tareas también a lo largo de esta tarde.

La lucha frente a las llamas ha permitido reabrir la A-66 y también contener los focos que esta mañana preocupaban en Casas del Monte y en Valcorchero en Plasencia. «Casas del Monte en este momento no corre peligro, ha funcionado adecuadamente la estrategia marcada en la mañana con esa línea de contención, de la misma manera que lo ha heco con la lengua que se dirigía hacia Valcorchero, y en estos dos puntos podemos hablar de una situación positiva», ha destacado el consejero.

Para comenzar a hablar de estabilización «vamos a esperar a lo largo de la tarde» y al resultado del trabajo que una docena de medios aéreos y más de 300 efectivos están realizando gracias a los recursos propios, los del Gobierno y los que han llegado también de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

«Han llegado los medios que las comunidades han podido mandar, pero nunca es suficiente, puesto que todos queremos terminar la extinción del incendio cuanto antes, en el menor tiempo posible, y eso se consigue con condiciones meteorológicas positivas y con muchos medios», ha explicado Bautista. «En esta ventana de oportunidades que hemos tenido en la mañana de hoy nos hubiera gustado contar con el doble de medios, pero entendemos perfectamente que la situación nacional es la que es, y también la del Infoex, que tiene que atender otros incendios a lo largo y ancho de nuestra comunidad».

El consejero ha reconocido que «nos encantaría tener el doble o el triple de medios, pero entendemos perfectamente que no es posible», pero ha expresado su confianza en los medios que trabajan y en la posibilidad de que la evolución siga siendo favorable a lo largo de la tarde.