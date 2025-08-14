Nuevas evacuaciones de madrugada por el incendio de Jarilla Ayer se abrió una vía de evacuación para rescatar a 19 vecinos de Cabezabellosa y esta noche se ha desalojado a tres personas más, así como a residentes de viviendas aisladas y de un hostal

María Fernández Cáceres Jueves, 14 de agosto 2025, 10:00

La resistencia de algunos vecinos a abandonar sus pueblos tras las medidas de evacuación por el incendio originado en la tarde-noche del martes entre los valles del Jerte y el Ambroz ha tenido un nuevo capítulo esta pasada madrugada. La mayoría cumplió de inicio, pero ayer fue necesario abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia para desalojar a casi una veintena de vecinos de Cabezabellosa que aún seguían en sus domicilios y esta madrugada se ha evacuado a tres personas más. Dos eran residentes en Cabezabellosa y otra era de Villar de Plasencia. El avance del fuego por la noche, que ha obligado a cortar 25 kilómetros de la autovía A-66 y la N-630, también ha obligado a desalojar viviendas aisladas de la urbanización 'Las Pizarrillas y a los residentes del Hostal Restaurante Asturias.

Hay más gente encerrada en sus casas que no ha querido salir de los pueblos afectados, que son Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia. Anoche, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, adelantaba que habría más episodios de rescates y mostró sus dudas por que hubieran salido todos los que optaron por permanecer en sus casas después de que los efectivos en la lucha contra el incendio estuvieran toda la tarde tratando de habilitar una vía de evacuación para salvar a los vecinos de la localidad que desatendieron las instrucciones de evacuación y optaron por quedarse en sus casas.

«Me temo que alguno quedará en su vivienda», indicó. El dispositivo de rescate de estos vecinos que habían ignorado las indicaciones de desalojo de la población finalizó con la evacuación de 19 vecinos, uno de ellos en camilla y otro con asistencia de oxígeno.

Además, sostuvo que también hay personas en sus domicilios de Jarilla. «Hay gente que está en las casas. No sabemos cuántos son, pero sí sabemos que están en las viviendas», señaló. «Hay que ponderar los bienes cuando se está en peligro y se está en una emergencia», añadió Bautista, que apeló a la razón.

Ya por la mañana, aseguró que no toda la gente había entendido la necesidad de la evacuación en un primer momento y lanzó una primera advertencia para que la gente no se quedara en sus casas. «Ha ocurrido en este incendio y hago un llamamiento para que no ocurra. Empatizo con la situación pero ese no es el camino. No intentemos ser héroes a nivel individual», dijo.

Las autoridades han tenido que insistir en varias ocasiones sobre la importancia de que la población siga en todo momento las indicaciones y que tanto las medidas de evacuación como las de confinamiento se realizan por la seguridad de los habitantes de la zona afectada por el fuego, que sigue descontrolado. La presidenta de la Junta, María Guardiola, lanzó ayer un ruego a los vecinos de Cabezabellosa que se habían negado a marcharse para que siguieran las instrucciones de las autoridades tras abrir la vía de evacuación.

Los vecinos de los tres pueblos desalojados suman una población de algo más de 700 habitantes. Alrededor de 320 personas permanecen alojadas en el pabellón de la ciudad deportiva de Plasencia y otras 50 entre el seminario y en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de la ciudad placentina y la residencia de Baños de Montemayor. Además, otros han optado por alojarse en casas de familiares y amigos.

A estos tres municipios se suma ahora el confinamiento de los vecinos de Oliva de Plasencia, que tiene una población de 292 habitantes. En este caso, se pide que permanezcan en el interior de las viviendas y que mantengan puertas y ventanas cerras para evitar la entrada de humo, así como que no salgan al exterior salvo que sea «estrictamente necesario».