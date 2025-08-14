HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
Militares se incorporan a las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes EP

El Gobierno moviliza «todos» los recursos para atajar los incendios que devastan España

Las comunidades autónomas también tratan de contribuir con medios aéreos y terrestres

J. Arias

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:23

La oleada de incendios que desborda España desde hace días ha provocado que el Gobierno movilice «todos» los recursos a su alcance para solventar la ... grave situación actual. El ministerio de Defensa informa que la UME se encuentra al 100% trabajando en las labores de extinción. En total, más de 1.000 militares desplegados; hasta 3.500 en rotación operativa.

