Extremadura afronta horas claves en el fuego de Jarilla, desbocado durante la noche: «Hay una ventana de oportunidad» Las autoridades no contemplan de momento más evacuaciones de municipios y se aprovecha la falta de viento para combatir las llamas, con más de 300 efectivos de varias comunidades autónomas y el Estado

Las llamas siguen quemando Extremadura, pero las próximas horas de este jueves van a ser claves para dar la vuelta a la situación y plantear un mejor escenario. El aumento de medios y la ausencia de viento abre una «ventana de oportunidad» según el consejero de Presidencia, Abel Bautista, para atacar con fuerza el incendio de Jarilla, que esta pasada noche se ha desbocado debido a rachas de más de 50 kilómetros por hora y que ha obligado a confinar Oliva de Plasencia además de cortar la A-66. Bautista ha confirmado, tras la reunión de esta mañana del CECOPI, que se ha decidido elevar a situación operativa 2 en toda la comunidad autónoma el plan especial de protección civil ante incendios forestales con el fin de «estar preparados por si tuviéramos que pedir ayuda de nuevos medios en caso de existir un nuevo incendio a lo largo y ancho de Extremadura. En el día de ayer por la tarde-noche ya teníamos el plan Infoex a un 85% de trabajo», ha añadido Bautista desde un puesto de mando avanzado que ha debido desplazar su ubicación por el avance de las llamas durante la última noche. En cualquier caso, ha descartado por el momento evacuar Oliva y la cercana Casas del Monte.

Respecto a la posibilidad de que el incendio alcance incluso a Plasencia, el consejero ha preferido ser cauto pero ha sugerido que no se contempla. «Se ha establecido una línea de contención para que no siga avanzando hacia Valcorchero y, por tanto, no quiero lanzar ningún mensaje de preocupación a la población».

El titular de Presidencia se ha referido a la intensidad del viento que ha hecho que las llamas pasaran de un lado a otro de la A-66 esta noche, con las pavesas disparadas a distancias de hasta un kilómetro. «El peor escenario que se había diseñado en el día de ayer, se ha cumplido con creces», ha resumido Bautista, quien no obstante se ha esforzado en trasladar un mensaje de «esperanza y de confianza; tenemos experiencia, los profesionales, los efectivos, Infoes, Brief, agentes del medio natural, UME, (tienen la experiencia en la extinción de incendios».

En este sentido, ha indicado que en estos momentos «hay una ventana de oportunidad que se está aprovechando» para combatir el fuego de Jarilla, que mantiene 700 vecinos de este pueblo, Cabezabellosa y Villar de Plasencia evacuados, y a Oliva confinada, así como la urbanización Las Casillas. A los doce medios aéreos, tanto del Infoex como de la Brief, se han unido recursos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, a los que ha agradecido su colaboración, como también ha hecho la presidenta de la Junta, María Guardiola, a través de las redes sociales.

«Los efectivos, un total de 321, trabajan para que los ciudadanos puedan volver a sus casas cuanto antes y para que no haya nuevas evacuaciones ni nuevos confinamientos, aunque la evolución depende mucho de la meteorología», ha indicado. La posibilidad de evacuar Oliva de Plasencia de momento no se prevé adoptarla. Tampoco Casas del Monte. Ha reconocido que les «preocupa, pero es verdad que se ha diseñado en el CECOPI una estrategia: el Infoex ha explicado la estrategia que va a seguir hacia un lado y hacia el otro en el valle para evitar que llegue a Casas del Monte. Por tanto, en la confianza de que la estrategia marcada dé el resultado vamos a esperar antes de anticipar ninguna otra medida», ha señalado el titular de Presidencia, sin descartar de lleno ninguna medida.

«Lo que queremos es que la población tenga un 100% de seguridad. En este momento se dan las condiciones, se trabajará sobre el terreno y habrá que esperar a la evolución del mismo. Pero quiero confiar en que esa estrategia va a dar resultado en la mañana de hoy».

En estos momentos, la afectación de este fuego es de 4.600 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros. Las tormentas del martes, el calor extremo y el viento son las condiciones en las que se han producido los incendios. Bautista ha precisado que aún no se puede hablar de ningún porcentaje estabilizado.

Sobre las evacuaciones llevadas a cabo, ha indicado que «quiero creer» que no queda nadie en Cabezabellosa. «En cuanto a Jarilla y a Villar de Plasencia he pedido que Guardia Civil y Protección Civil hagan una batida para pedirle a los que permanecen en sus casas que, por favor, hagan caso a las autoridades y abandonen sus domicilios porque la situación puede empeorar. Y sobre Cabezabellosa, no podemos hacer ya más en ese sentido, hemos apelado a la responsabilidad, hemos mandado mensajes, hemos subido varias veces, hemos hecho batidas, hemos utilizado megafonía, mensajes de alerta...».