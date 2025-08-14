Plasencia cierra su carretera al Puerto para facilitar el acceso de la UME al incendio de Jarilla Los efectivos trabajan en una línea de contención para que las llamas no alcancen el monte público de Valcorchero

A. B. Hernández Jueves, 14 de agosto 2025, 13:34 Comenta Compartir

Son muchos los frentes abiertos en el incendio de Jarilla, que se ha desbocado y ha ampliado de manera notable sus dimensiones durante esta noche hasta alcanzar ahora 46 kilómetros de perímetro y calcinar más de 4.600 hectáreas. La estrategia diseñada por el Plan Infoex pasa por ello por luchar contra las llamas en toda su dimensión y atender de manera específica los frentes más preocupantes: la marcha del fuego hacia Casas del Monte, Oliva de Plasencia y Valcorchero, el monte público de Plasencia.

Ninguna de estas zonas está ahora en peligro, como ha dejado claro esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que ha querido transmitir un mensaje de confianza en los muchos efectivos que trabajan por tierra y aire contra el incendio más importante de Extremadura en estos momentos: «Tenemos que confiar en nuestra propia historia. Esta es una comunidad que lleva muchos años combatiendo incendios, enfrentándose al fuego, y los que están ahí arriba saben perfectamente lo que hacen».

Por eso, ha insistido Bautista, «quiero trasladar un mensaje de esperanza y de confianza. Tenemos experiencia, los profesionales, los efectivos, Infoex, Brif, agentes del medio natural, UME tienen la experiencia en la extinción de incendios».

En este escenario, marcado por horas clave en la lucha contra el fuego que arrancó la tarde del martes en Jarilla, Plasencia ha cerrado la carretera al Puerto para abrir una nueva vía de acceso a la UME hasta el incendio y avanzar, a la vez, en una línea de contención que impida que las llamas lleguen al monte público de Valcorchero.

Una posibilidad sobre la que el consejero ha preferido ser cauto, pero que ahora no se contempla, incidiendo en el mensaje de confianza. «Se ha establecido una línea de contención para que no siga avanzando hacia Valcorchero y, por tanto, no quiero lanzar ningún mensaje de preocupación a la población», ha declarado Abel Bautista. «Si fuera necesaria la ayuda de cualquier medio aéreo se va a poner a disposición en ese punto para que el fuego no avance hacia Valcorchero».

Los efectivos llegados de la UME están alojados en el Palacio de Congresos de Plasencia, ubicado en la zona norte de la ciudad y próximo por tanto a la carretera del Puerto, cortada desde el hospital, para facilitar a través de esta vía libre el acceso a Valcorchero y al fuego de Jarilla.

Los dos pueblos

Y, aunque no se descarta porque el incendio tiene mucho que ver con las condiciones meteorológicas, por el momento no se contempla ni la evacuación de Casas del Monte ni la de Oliva de Plasencia, aunque en el caso de esta última se ha decidido el confinamiento del pueblo para evitar problemas por el humo que sí ha llegado a la localidad.

«En cuanto a Casas del Monte nos preocupa, pero es verdad que se ha diseñado en el Cecopi una estrategia. El Infoex ha puesto de manifiesto y ha explicado la estrategia que va a seguir hacia un lado y hacia el otro en el valle para evitar que llegue a este pueblo», ha señalado el consejero.

Más de 300 efectivos y una docena de medios aéreos trabajan en las complicadas tareas de control de las llamas en unas condiciones marcadas una jornada más por una alta temperatura y una baja humedad. Pero en estas horas el viento ha amainado y esto ha abierto «una ventana de oportunidad» que podría variar la evolución del fuego.