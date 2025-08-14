Reabre la A-66: estas son las carreteras extremeñas cortadas por los incendios en la región

Guardia Civil en las inmediaciones de Cabezabellosa, uno de los municipios que quedó cercado por el fuego que comenzó el martes en Jarilla.

El incendio forestal iniciado en el norte de Extremadura está provocando alteraciones en la circulación en la provincia de Cáceres, que se suman a la operación salida del puente de agosto y los desplazamientos vacacionales de la segunda quincena de mes. Son muchos los frentes abiertos en el incendio de Jarilla, que se desbocó esta pasada noche, ampliando sus dimensiones hasta alcanzar ahora 46 kilómetros de perímetro.

El consejero de Presidencia, Diálogo Social e Interior de la Junta, Abel Bautista, ha comunicado a las 16.35 horas la reapertura de la Autovía de la Plata, que ha estado cerrada desde la madrugada con motivo del incendio declarado el pasado martes en Jarilla. «Permanecerá abierta mientras no haya reactivaciones. En caso de producirse, volverá a cerrarse», precisa el consejero.

Este jueves por la mañana, una reactivación del incendio a la altura de Casas del Monte paralizó la reapertura al tráfico de un tramo de 25 kilómetros de la autovía A-66, que estaba cortado desde la madrugada.

A las 16.52 horas, la Delegación del Gobierno en Extremadura informa de las siguientes afectaciones en la red viaria de la región:

● Está cerrada la N-630 desde el km 471 en Plasencia al km 446 en Casas Del Monte, en ambos sentidos. Se trata del intervalo comprendido desde el kilómetro 446 (Zarza de Granadilla-Casas del Monte) al 471 (cruce con la EX-370, Plasencia). En estos momentos se baraja su reapertura.

● Permanece cortada la carretera CC-213 desde el km 0 en Villar de Plasencia al km 8.27 en Cabezabellosa.

● Sigue cerrada la CC-214 a la altura de Jarilla, desde el km 0 al 1.77.

El Plan Infoex, junto a la UME, las brigadas forestales enviadas por el Gobierno y los medios de apoyo enviados desde otras comunidades pasa por atacar los frentes más preocupantes: la marcha del fuego hacia Casas del Monte, Oliva de Plasencia y Valcorchero, el monte público de Plasencia.

En la provincia de Badajoz no hay en este momento ninguna carretera afectada por el fuego.