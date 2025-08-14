Así se atiende en Plasencia a los evacuados por el incendio de Jarilla Las personas que han tenido que salir de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia están siendo atendidas en el pabellón de la Ciudad Deportiva, en el seminario y en una residencia

Ángela Murillo Jueves, 14 de agosto 2025, 19:05 | Actualizado 19:45h.

Las 700 personas evacuadas por el incendio forestal que se inició el martes por la tarde en Jarilla, en el norte de Extremadura, están siendo atendidas en Plasencia y en una residencia de mayores de Baños de Montemayor. La mayoría de ellos se encuentran en instalaciones públicas de la capital del Jerte, principalmente en el pabellón de la Ciudad Deportiva. Pero también se asiste a personas evacuadas en dependencias cedidas por Cáritas, como el seminario y la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Allí se alojan principalmente personas mayores y familias, a quienes se ha entregado materiales básicos y manutención.

En el pabellón placentino los afectados reciben atención de Cruz Roja Extremadura, que trabaja en coordinación con «GISSEX, del GIPEC y del Ayuntamiento de Plasencia», informa el Consistorio. Estos profesionales están ofreciendo acompañamiento emocional, cobertura de necesidades básicas y traslados sociales o a centros sanitarios. Además, el equipo de sensibilización e información de Cruz Roja realiza actividades de ocio y respiro.

Ampliar Niños evacuados juegan en el punto de atención habilitado. Cruz Roja Extremadura

Un total de 105 voluntarios de Cruz Roja en Extremadura participan en el operativo. La institución ha habilitado cuatro albergues y ha gestionado ya más de 3.000 kits de avituallamientos para los intervinientes en la emergencia y las personas evacuadas. Los alimentos y bebidas han sido entregados con un vehículo frigorífico tanto a los profesiones que combaten las llamas y a los vecinos evacuados.

Se han desplegado dos albergues operativos, dos de ellos montados por la propia Cruz Roja en dos polideportivos plasentinos, con capacidad total para unas 700 personas. Por el momento, solo el de la Ciudad Deportiva está abierto, con una ocupación de unas 300 personas.

A pesar de las órdenes de evacuación recibidas por parte de la Guardia Civil, aún hay vecinos que se mantienen en los pueblos evacuados -Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa-. Hay que recordar que el fuego, con un perímetro de unos 48 kilómetros, sigue sin control, pero se ha contenido en los flancos de Casas del Monte y Plasencia.

Refrescar Valcorchero

Plasencia ha cerrado la carretera que conduce a la ermita de la Virgen del Puerto para abrir una nueva vía de acceso a la UME hasta el incendio y avanzar, a la vez, en una línea de contención que impida que las llamas lleguen al monte público de Valcorchero.

Oliva de Plasencia es la última localidad del norte extremeño que se ha visto afectada por el incendio. Este jueves se ha indicado a sus vecinos que tienen que mantenerse confinados en casa, con puertas y ventanas cerradas, por el peligro que supone respirar la gran humareda que sobrevuela la zona.