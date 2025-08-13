Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa La Guardia Civil les sacará del pueblo, cercado por las llamas, a través de la carretera que une la localidad con Villar de Plasencia

El fuego sigue muy activo y descontrolado, pero los efectivos que trabajan en el incendio que comenzó la tarde del martes en Jarilla, han logrado abrir una vía de evacuación para sacar de Cabezabellosa a los vecinos que están encerrados en el pueblo.

Según acaba de informar la presidenta de la Junta, María Guardiola, a través de sus redes sociales, la operación de rescate está preparada. «Ruego a los vecinos de Cabezabellosa que sigan las instrucciones de la autoridad tras abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia».

Una vía en la que los efectivos que trabajan en la lucha contra el incendio de Jarilla llevan toda la tarde tratando de habilitar para poner a salvo a los vecinos de la localidad que desatendieron las instrucciones de evacuación y optaron por quedarse en sus casas.

El dispositivo para sacarlos de Cabezabellosa está compuesto por la Guardia Civil, Protección Civil, ambulancia SVB, transporte adaptado de 9 plazas y un VIR 4x4, según ha detallado también la presidenta de la Junta de Extremadura.

«El punto de encuentro para la recogida será la marquesina de la parada del autobús a las 21.15 horas. Por favor, máxima colaboración», ha solicitado María Guardiola para conseguir poner a salvo a los vecinos aislados en Cabezabellosa, a los que antes se había solicitado, una vez el fuego ha cercado el pueblo, que se encerraran en sus viviendas.

Una situación provocada por ignorar las órdenes de evacuación que se dieron en la tarde y noche del martes a los vecinos de este pueblo, pero también a los de Jarilla y Villar de Plasencia, los tres desalojados por el incendio.

Aunque esta jornada comenzó con cierto optimismo, todo cambió en torno a la una de la tarde. Las fuertes rachas de viento que comenzaron entonces desviaron las llamas hacia Cabezabellosa hasta cercar el pueblo con vecinos en su interior. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, lamentó una situación que se podría haber evitado si los vecinos hubieran acatado las indicaciones dadas.

No obstante, Bautista ha dejado claro también que estos comportamientos han sido minoritarios. «La gran mayoría de los vecinos ha sido absolutamente responsable», ha afirmado. Son más de 700 los evacuados, muchos están alojados en casas de familiares y amigos y otros en instalaciones de Plasencia -el pabellón de la Ciudad Deportiva y el seminario- y de Baños de Montemayor. A estos vecinos «hay que agradecerles y reconocerles que hayan seguido siempre las instrucciones de la autoridad y hayan estado a lo que se les dice».