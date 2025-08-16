El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata

Ganado en medio de una de las fincas quemadas entre Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz.

El incendio declarado el viernes por la tarde entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres ha quemado algunas viviendas de la finca Viñas de la Mata, según ha confirmado este viernes el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, que no ha detallado el número pero sí ha dicho que se trata de primeras residencias. No ha habido daños personales.

El fuego estaba controlado en la mañana de este viernes y los residentes en la zona que habían sido desalojados han podido acceder a sus propiedades acompañados por la Guardia Civil, aunque a primera hora de la tarde las llamas se han reactivado en algunos puntos y esas entradas controladas se han interrumpido. Sí han podido regresar los residentes en la finca Virgen del Prado, situada más al norte, que también fueron desalojados el viernes.

«Aguanté todo lo que pude quitando combustible alrededor de la casa hasta que nos dijeron que nos marcháramos porque venía el fuego» Agustín de la Montaña Polo Vecino de la finca El Cajujo

Se ha reabierto el tramo de la N-630 desde el cruce del Casar hacia el norte, pero permanece cortada al tráfico la carretera CC-321, que une ese punto con la localidad de Arroyo de la Luz.

En esa vía se encuentran los accesos a las fincas Viñas de la Mata y El Cajujo, donse están las viviendas desalojadas. La gran mayoría no ha sufrido daños en las construcciones, pero sí se han quemado muchas parcelas particulares que rodean las residencias.

El terreno calcinado se extiende durante varios kilómetros a ambos lados de la CC-321, donde esta mañana muchos propietarios de casas y terrenos comprobaban los daños causados por el fuego. Uno de ellos era Agustín de la Montaña Polo, que explicaba a HOY cómo vivió la situación tensa el viernes por la tarde. «El fuego empezo como a las dos y media o las tres y yo aguanté hasta que pude eliminando todo el combustible que pude de alrededor de la casa, hasta que a eso de las cinco y media nos dijeron que nos marcháramos», relata.

Cerca de allí, una familia que tiene una segunda residencia con ganado ovino contaba cómo estaban bañándose en la piscina y les avisararon de la presencia cercana de una columna de humo. Enseguida se dieron cuenta de que el fuego iba hacia allí y se marcharon incluso antes de que se diera la orden de desalojo. Al gregresar esta mañana se han econtrado con dos ovejas muertas y una malherida, y no han sido más gracias a que antes de irse dejaron abiertas tanto la cancela de su finca como de otras cercanas para que los animales pudieran salir y escapar de llamas.

El el cruce del Casar, junto al resaurante El Gallo, se concentraban este viernes varias dotaciones de la Guardia Civil, pesonal del Infoex y Protección Civil y autoridades como la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, quien señalaba que la noche había sido «muy complicada».

También estaba el alcalde en funciones de Cáceres, Jorge Suárez. Al estar ese incendio ya controlado, a Suárez le preocupaba más el que venía de la zona de Aliseda y había obligado a desalojar las viviendas de la finca Cuartos del Baño, donde en principio no se han procido daños materiales en la casas. El Ayuntamiento envió alli a lo largo de la de la noche varias cisternas de Valoriza y agentes de la Policía Local. Se llegó a cortar al tráfico un tramo de la A-66 entre las cuatro y las seis de la mañana.

Los vecinos de las fincas siguen penientes de cómo evoluciona la situación a lo largo de la tarde para saber si pueden regresar de manera definitiva a sus casas.