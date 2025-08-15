El Infoex declara el nivel 1 por un fuego en Cuacos de Yuste

A. M. Viernes, 15 de agosto 2025, 23:15 | Actualizado 23:22h. Comenta Compartir

Sigue la sucesión de llamas que arrasan distintos puntos de la geografía de la región. Este viernes por la tarde, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha tenido que declarar el nivel 1 de peligrosidad por otro foco que arrancó sobre las 19 horas en Cuacos de Yuste, en la comarca de La Vera. Allí intervienen tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y efectivos del Sepei de la Diputación de Cáceres. Las llamas, que tuvieron un «arranque muy violento» afectan a una zona de pinar y son visibles, además de desde Cuacos, de otros puntos de la comarca como Aldeanueva de la Vera o Jarandilla.

El Infoex sigue combatiendo además otro fuego en Burguillos del Cerro, que afecta a una zona de pasto y dehesa. En este punto de la provincia de Badajoz intervienen en las labores de extinción cinco unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Del mismo modo, medios del Infoex siguen actuando en el incendio forestal de Casar de Cáceres-Arroyo de la Luz con tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del medio natural.

A causa de este último incendio, se ha procedido al corte de la carretera N-630, desde el cruce con la carretera CC-321 (restaurante 'El Gallo') hasta el kilómetro 539 (cruce de la N-630 con la CC-322) para el traslado del ganado de la zona de Las Viñas.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, el paso alternativo está establecido por la localidad de Casar de Cáceres.

Dada la evolución que han seguido los incendios activos en la región, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado al Ejecutivo central a desplegar medios operativos y aéreos, así como maquinaria pesada en la comunidad para ayudar en las tareas de extinción.

Del mismo modo, la presidenta extremeña ha pedido que se solicite la llegada de nuevos medios dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

«La situación es de extrema gravedad», ha resumido esta noche el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras reconocer que los medios con los que cuenta la comunidad están todos desplegados. Lo ha hecho al término de la reunión del Cecopi, en la que se ha puesto de manifiesto la complicada situación de la región y la evolución desfavorable de algunos de los fuegos que están activos.