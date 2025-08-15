Guardiola pide al Gobierno central que intervenga el Ejército frente a los incendios La presidenta también exige a Pedro Sánchez que le solicite más medios a la Unión Europea mediante el Mecanismo de Protección Civil

Luis Expósito Badajoz Viernes, 15 de agosto 2025, 21:21 Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura pide al Gobierno de España el despliegue del Ejército en la región y que solicite a la UE que envíe más medios para luchar contra los incendios. Así lo ha informado María Guardiola en un mensaje en sus redes sociales. En él afirma que «a la vista de la evolución de los incendios durante la tarde de este viernes», insta al Gobierno de España a la adopción de esas dos medidas.

En concreto, cita «el despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército en Extremadura para ayudar a las tareas de extinción». Y en segundo lugar, también urge a que el Ejecutivo central «solicite la llegada de nuevos medios dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil».

En el momento de hacer esas declaraciones, los efectivos luchan contra ocho incendios forestales en Extremadura. El más preocupante se encuentra en Jarilla, pero también los hay declarados en Llerena, Alburquerque, Burguillos del Cerro, Cañamero, Casas de Don Pedro, Aliseda y Cuacos de Yuste.

Horas antes, la presidenta extremeña había recibido la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha solicitado también más medios para combatir los incendios que se encuentran activos en la región. Según ha contado ella misma en sus redes sociales, el presidente del Ejecutivo central se ha interesado por la situación que atraviesa Extremadura en estos momentos.

«He insistido en la necesidad de contar con más medios para poder hacer frente a los ocho incendios simultáneos que tenemos ahora mismo en activo», explicó la presidenta extremeña.

Cabe señalar que en la reunión del Cecopi celebrada esta mediodía, Guardiola ha trasladado al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la necesidad de contar con más medios aéreos para enfrentar los fuegos activos en la comunidad.

Por la mañana, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había pedido que el Ejército despliegue su fuerza operativa y logística, así como sus capacidades de apoyo para colaborar en la extinción de la ola de incendios que asola estos días España. Además, acusó al Gobierno de «provocar» a las comunidades autónomas que están gestionando esta «crisis nacional» y ha advertido que «queda lo peor».