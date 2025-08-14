HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Corte en la N-630 y en otras cuatro carreteras por los incendios en Extremadura
Un guardia civil refresca un huerto para intentar minimizar daños si llega el fuego. HOY

La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

Las autoridades confirman que hay personas que no han abandonado ni Cabezabellosa, ni Jarilla y Villar de Plasencia, desalojados desde el martes

P.C.

Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:20

La Guardia Civil ha comenzado a sancionar los vecinos que se niegan a abandonar sus casas en los municipios desalojados desde el martes por la cercanía del fuego. Se trata de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, localidad que el miércoles se vio cercada por las llamas, lo que obligó a las autoridades a diseñar un dispositivo especial de evacuación. Se trasladó a un total de 19 personas pasadas las diez de la noche.

Pese a ello, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha podido conversar este jueves con otros vecinos que todavía se resisten a salir del pueblo, decisión que ha lamentado. «No hay nada más valioso que la vida. Entiendo el apego a las casas y al ganado, pero la mejor decisión es poner a salvo la vida. Se puede regresar puntualmente a alimentar al ganado con autorización y seguridad, pero no permanecer en las viviendas», ha insistido Bautista, quien ha sugerido que este comportamiento desobediente está obligando a movilizar unos recursos que podrían estar dedicándose a otras tareas. «La Guardia Civil volverá a subir, subirá Protección Civil, pero es que no tenemos más tiempo ni más recursos para andar perdiéndolos precisamente con personas con las que ya hemos dado el aviso», ha subrayado.

MÁS INFORMACIÓN

En este sentido, la Guardia Civil anunciaba esta tarde que ha empezado a multar las desobediencias de ciudadanos que no atienden la orden de evacuación en base a la Ley de Protección Civil,

Igualmente, ha lamentado «la imprudencia de algunos vecinos que han intentado sofocar por su cuenta las llamas próximas a las localidades evacuadas», por lo que ha reiterado el llamamiento a la «responsabilidad ciudadana». «Este tipo de actuaciones ponen en grave riesgo tanto la vida de quienes las realizan como la de los profesionales que intervienen en el dispositivo», han subrayado la Benemérita.

Se trata, en cualquier caso, de comportamientos minoritarios. Hay que recordar que en la Ciudad Deportiva de Plasencia se encuentran desde la tarde-noche del martes unas 250 personas procedentes de los tres municipios antes mencionados; además, otros 16 están durmiendo en las instalaciones del Seminario por ser personas más mayores, y otro pequeño grupo de vecinos con problemas de movilidad han sido acogidos en una residencia de Baños de Montemayor. También hay que contar que otros centenares, hasta completar los 700 habitantes que suman Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa, se hayan en casas de familiares, pisos propios en Plasencia o en establecimientos hoteleros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  2. 2 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  3. 3 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  4. 4 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  5. 5 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  6. 6 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  7. 7 Corte en la N-630 y en otras cuatro carreteras por los incendios en Extremadura
  8. 8 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  9. 9 Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio declarado en Llerena
  10. 10 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas