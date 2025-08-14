La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas Las autoridades confirman que hay personas que no han abandonado ni Cabezabellosa, ni Jarilla y Villar de Plasencia, desalojados desde el martes

La Guardia Civil ha comenzado a sancionar los vecinos que se niegan a abandonar sus casas en los municipios desalojados desde el martes por la cercanía del fuego. Se trata de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, localidad que el miércoles se vio cercada por las llamas, lo que obligó a las autoridades a diseñar un dispositivo especial de evacuación. Se trasladó a un total de 19 personas pasadas las diez de la noche.

Pese a ello, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha podido conversar este jueves con otros vecinos que todavía se resisten a salir del pueblo, decisión que ha lamentado. «No hay nada más valioso que la vida. Entiendo el apego a las casas y al ganado, pero la mejor decisión es poner a salvo la vida. Se puede regresar puntualmente a alimentar al ganado con autorización y seguridad, pero no permanecer en las viviendas», ha insistido Bautista, quien ha sugerido que este comportamiento desobediente está obligando a movilizar unos recursos que podrían estar dedicándose a otras tareas. «La Guardia Civil volverá a subir, subirá Protección Civil, pero es que no tenemos más tiempo ni más recursos para andar perdiéndolos precisamente con personas con las que ya hemos dado el aviso», ha subrayado.

En este sentido, la Guardia Civil anunciaba esta tarde que ha empezado a multar las desobediencias de ciudadanos que no atienden la orden de evacuación en base a la Ley de Protección Civil,

Igualmente, ha lamentado «la imprudencia de algunos vecinos que han intentado sofocar por su cuenta las llamas próximas a las localidades evacuadas», por lo que ha reiterado el llamamiento a la «responsabilidad ciudadana». «Este tipo de actuaciones ponen en grave riesgo tanto la vida de quienes las realizan como la de los profesionales que intervienen en el dispositivo», han subrayado la Benemérita.

Se trata, en cualquier caso, de comportamientos minoritarios. Hay que recordar que en la Ciudad Deportiva de Plasencia se encuentran desde la tarde-noche del martes unas 250 personas procedentes de los tres municipios antes mencionados; además, otros 16 están durmiendo en las instalaciones del Seminario por ser personas más mayores, y otro pequeño grupo de vecinos con problemas de movilidad han sido acogidos en una residencia de Baños de Montemayor. También hay que contar que otros centenares, hasta completar los 700 habitantes que suman Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa, se hayan en casas de familiares, pisos propios en Plasencia o en establecimientos hoteleros.