Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas Este viernes, los bomberos han tenido que acudir hasta en cuatro ocasiones a la misma zona

Los bomberos de Badajoz están interviniendo en un incendio grave declarado este viernes por la tarde. Las llamas afectan a una arboleda situada en la zona de Las Crispitas de la capital pacense. Los efectivos del Ayuntamiento han pedido refuerzos al plan Infoex dada la gravedad del fuego.

Desde el Servicio Municipal de Extinción de Incendios tienen claro que se trata de un nuevo fuego intencionado porque han tenido que ir en cuatro ocasiones este viernes por distintos fuegos en la misma zona.

Los fuegos se han producido en los alrededores del semillero de empresas de la carretera de Cáceres. Hasta en tres ocasiones este viernes los bomberos de Badajoz han acudido a esta zona y han sido capaces de extinguir los fuegos. Creen que el de las Crispitas puede ser del mismo autor que ha prendido las llamas en la ribera que al otro lado del río Gévora.

Otros fuegos en la región

La situación es muy delicada porque se trata de un fuego importante en el casco urbano que coincide con otros ocho incendios forestales activos este viernes en Extremadura. La presidenta de la Junta de Extremadura ha pedido al Gobierno de España el despliegue del Ejército en la región y que solicite a la UE que envíe más medios para luchar contra todos estos incendios.

Hay que recordar que desde hace tres semanas Badajoz ha sufrido una serie de incendios intencionados que han quemado Tres Arroyos o los alrededores de Las Vaguadas. La Policía Local de Badajoz está buscando al autor de estos fuegos en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.