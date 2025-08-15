HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una máquina pesada, quemada mientras trabajaba en el incendio de Pallares

Los dos trabajadores que la llevaban no resultaron heridos, aunque fueron revisados por los equipos sanitarios

R. H.

R. H.

Badajoz

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:22

Una máquina pesada del servicios de extinción de la Junta de Castilla-La Mancha (Infocam) ha sufrido serios desperfectos mientras combatía las llamas en el incendio declarado en Llerena-Pallares, en la provincia de Badajoz. Según informa el gobierno castellano-manchego, la máquina se ha quemado por un fallo mecánico mientras consolidaba el perímetro del fuego. A pesar de que en el incidente solo se han registrado daños materiales, los dos operarios que manejaban el equipo han sido trasladados al puesto de mando avanzado del incendio y han sido evaluados por personal sanitario.

Este viernes por la mañana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, hahbía anunciado la decisión de levantar el confinamiento de los vecinos de Villagarcía de la Torre acuenta de este incendio forestal, que había arrasado hasta ese momento 5.000 hectáreas aproximadamente.

A su vez, los vecinos evacuados de la urbanización de Los Molinos, a causa de ese mismo fuego, ya podían regresar a sus casas, según ha agregado Bautista en declaraciones a los medios tras una nueva reunión del Cecopi celebrada por la mañana.

«La situación de Llerena se correspondería con una Situación Operativa 0 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales, si no fuera porque estamos en una simultaneidad de incendios en la región», ha precisado el consejero.

El origen de este fuego, según ha podido confirmar Europa Press con fuentes de la Guardia Civil, reside en un camión cargado de alpaca que salió ardiendo, tras haberse detenido el vehículo en el arcén por el reventón de una rueda.

La preocupación por este incendio de pasto, principalmente, tenía que ver, según ha explicado Bautista, con «la rapidez de las llamas que se dirigían a Villagarcía de la Torre».

Ello provocó que a las 23,30 horas de este pasado jueves se adoptara la decisión de confinar en sus viviendas a los vecinos de ese municipio pacense, así como de evacuar la urbanización de Los Molinos.

En última instancia, el consejero ha agradecido y destacado la labor de todos los intervinientes en las labores de extinción del incendio, así como a los agricultores y ganaderos que, en condiciones de seguridad, han ayudado a los bomberos a establecer, con su propia maquinaria, líneas que ayudaron a establecer ventanas de oportunidad para poder combatir el fuego.

