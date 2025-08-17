La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura La presidenta María Guardiola agradece al coronel de la UME el envío de más medios del Ejército, que actuará en labores de presencia, vigilancia y disuasión pero no en el lugar de la emergencia

R. H. Domingo, 17 de agosto 2025, 13:46 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Habrá más medios para luchar contra el fuego en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha agradecido al teniente coronel de la UME (Unidad Militar de Emergencias) su llamada para informarle de que la comunidad podrá contar con 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa que harán funciones de presencia, vigilancia y disuasión en otras partes del territorio que no sean la de la emergencia, así como un dispositivo de refuerzo con 4 máquinas pesadas de la Armada que se desplazarán desde Rota (Cádiz).

Quiero agradecer al Teniente Coronel de la @UMEgob su llamada, donde nos acaba de informar del envío de los siguientes medios:



- 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa que harán funciones de presencia, vigilancia y disuasión en otras partes del territorio que no sean… — María Guardiola (@MGuardiolaM) August 17, 2025

En las últimas 24 horas la Junta de Extremadura ha pedido con más intensidad medios al Gobierno de España para combatir los fuegos activos en Extremadura.

En esas demandas se incluía la activación del Ejército de Tierra, si bien ya está trabajando sobre el terreno la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado personal y equipos.