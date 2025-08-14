Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego Un total de 25 kilómetros de la autovía están cerrados al tráfico desde la pasada madrugada

María Fernández Cáceres Jueves, 14 de agosto 2025, 13:23 | Actualizado 14:01h.

Una reactivación del incendio a la altura de Casas del Monte con Jarilla ha paralizado la reapertura al tráfico del tramo de 25 kilómetros cortado al tráfico de la autovía A-66 desde la madrugada con motivo del incendio declarado en la tarde-noche del pasado martes en Jarilla. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, anunció la reapertura aunque minutos más tarde se comunicó la incidencia. Por tanto, sigue cerrado a la circulación el intervalo comprendido desde el kilómetro 446 (Zarza de Granadilla-Casas del Monte) al 471 (cruce con la EX-370, Plasencia), así como la N-630 en el mismo tramo.

Las llamas se han desbocado durante la noche debido a las condiciones meteorológicas, con rachas de viento fuertes de hasta 50 kilómetros por hora, lo que ha hecho que el incendio haya sobrepasado la autovía y la carretera nacional 630. En inicio, se cerró un tramo de siete kilómetros, del 449 al 456; después se amplió a 17, del 446 al 463; y finalmente se extendió a los 25 kilómetros que llevan cortados unas diez horas.

El fuego, que sigue descontrolado y ha obligado a confinar a los vecinos de Oliva de Plasencia además de mantener evacuados a los residentes en Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, mantiene cerradas al tráfico la CC-213, de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia (desde el kilómetro 0 al 8); y la CC-214, el acceso desde la N-630 a Jarilla (desde el kilómetro 0 al 1,77).

Además, Plasencia ha cerrado su carretera al Puerto para facilitar el acceso de la Unidad Militar de Emergencias al incendio de Jarilla. De este modo, se puede avanzar a la vez en una línea de contención que impida que las llamas lleguen al monte público de Valcorchero.

Los servicios de emergencia afrontan horas claves para la extinción del incendio, aprovechando la falta de viento para combatir las llamas. El dispositivo está formado por más de 300 efectivos de varias comunidades autónomas y del Estado. Según los últimos datos ofrecidos, se han calcinado 4.600 hectáreas y el fuego tiene un perímetro de 48 kilómetros. De momento, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha precisado que aún no se puede hablar de ningún porcentaje estabilizado.