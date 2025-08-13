El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe Las llamas calcinan apenas una treintena de hectáreas y se continúa trabajando en la zona para sofocarlas de manera definitiva

A. B. Hernández Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:08

Son seis los fuegos que están activos en este momento en la región, aunque de distintas dimensiones y con diferente evolución, de los 17 que se han llegado a registrar a consecuencia de los 702 rayos que cayeron ayer en Extremadura. Están detrás de los incendios que salpican la comunidad, especialmente el norte cacereño. Uno de ellos se inició anoche, en torno a las 21 horas, en el término municipal de Malpartida de Plasencia, ha afectado al Parque Nacional de Monfragüe y sigue sin estar extinguido.

El fuego, originado por un rayo como el resto, comenzó en la finca Dehesa del Guijo, de propiedad privada, de 3.200 hectáreas y ubicada en el término municipal de Malpartida de Plasencia. De este total, la mayoría forman parte del denominado preparque, pero 680 están incluidas en el Parque Nacional de Monfragüe y es en este terreno en el que comenzó el incendio.

La lluvia que siguió anoche a la tormenta seca lo controló y casi lo sofocó por completo, pero esta mañana se ha producido una reactivación que, aunque controlada en este momento, aún no ha sido extinguida en su totalidad.

Desde la finca afectada por el fuego, se indica que apenas han sido 30 hectáreas de las 680 las que han ardido, «pero forman parte de parque» aclaran, y se espera, además, que no se sume ninguna más. «Han estado trabajando tres medios aéreos y la situación parece que está controlada en este momento», explican.

La situación por tanto, al menos por el momento, porque las condiciones climatológicas continúan siendo adversas en esta jornada en la región, es diferente a la que se produjo en 2022. Entonces, cabe recordar, el incendio que se originó en la localidad de Casas de Miravete, en el entorno de Monfragüe, se saldó con 398,26 hectáreas del Parque Nacional calcinadas y afectó, sobre todo al buitre negro. Del total de superficie quemada, 92,8 hectáreas fueron en zona de reserva y el resto en zonas de uso restringido.