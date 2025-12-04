La Fiscalía no ve motivos para la recusación de los magistrados que deben juzgar a Sánchez y Gallardo

La Fiscalía no ve motivos para que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recuse a los magistrados que van a ... juzgarle en la Audiencia Provincial de Badajoz del 28 de mayo al 4 de junio por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias derivados de su contrato en la Diputación de Badajoz entre 2017 y hasta su renuncia este año.

Sánchez, que se hace llamar Azagra en el mundo judicial, es uno de los once imputados. Entre ellos también se encuentra el secretario general del PSOE y candidato de los socialistas a presidir la Junta de Extremadura el próximo 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, además de los exdiputados de Cultura y el actual titular del área, Ricardo Cabezas.

La Audiencia Provincial de Badajoz deberá determinar si la institución provincial amañó el puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios entre 2016 y 2017 para David Sánchez, si posteriormente acomodó el puesto a sus preferencias personales al centrarse en la producción de óperas en lugar de atender a los conservatorios y cambiar la denominación de la plaza a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que mediara concurso público y si también enchufó a un amigo suyo, Luis Carrero, para que fuera su colaborador en 2023. Y todo por ser hermano del secretario general del PSOE -el mismo partido que el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo-, y después presidente del Gobierno.

Respaldo a la instrucción de la jueza Biedma

La instrucción que ha terminado con Sánchez y Gallardo en el banquillo se ha desarrollado en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Comenzó en junio de 2023 y ha contado con numerosos recursos por parte de las distintas defensas. Todos los que han llegado hasta la Audiencia Provincial han terminado con el respaldo de los magistrados a la instrucción que ha desarrollado la jueza Beatriz Biedma.

Posteriormente, la sala que juzgará a los once investigados se ha formado con tres de los magistrados que decidieron sobre esos recursos. De ahí que los acusados entiendan que están «contaminados» y quieran apartarlos del juicio oral. Los magistrados que forman la sala que juzgará a los imputados son José Antonio Patrocinio, María Dolores Fernández y Francisco Emilio Serrano.

Además de David Sánchez, han recusado a estos magistrados los funcionarios Juana Cinta Calderón, Emilia Parejo y Manuel Candalija; así como el exdiputado de Cultura y actual alcalde de Castuera, Francisco Martos.

Pero la Fiscalía no está de acuerdo con los acusados y desestima las solicitudes de recusación. Entiende que las alegaciones son insuficientes para poner en duda la imparcialidad del juzgador, según firma la fiscal Begoña García Boro en el documento del 27 de noviembre y que ha sido notificado a las partes este jueves por la mañana.

«Es doctrina constitucional consolidada que 'en la medida en que las causas de recusación permiten apartar del caso al Juez predeterminado por la ley, la interpretación de su ámbito ha de ser restrictiva y vinculada al contenido del derecho a un Juez imparcial', y ello porque, en principio, la imparcialidad subjetiva (que es la que aquí se pone en tela de juicio) se ha de presumir, lo que entendemos que con las alegaciones efectuadas por las representaciones procesales de David Sánchez, Juana Calderón, Francisco Martos, Emilia Parejo y Manuel Candalija son insuficientes para poner en duda esa imparcialidad», recoge el escrito de la fiscal.

La fiscal también se opone a la desunificación de las acusaciones populares

Por otro lado, la Fiscalía también se opone a la revocación de la unificación de las acusaciones populares como han solicitado los abogados de las asociaciones que piden multas, inhabilitación y penas de cárcel para los imputados.

Durante la instrucción, la jueza Beatriz Biedma decidió que todas las asociaciones y partidos políticos que fueron sumándose a la causa se agruparan bajo la representación de la primera organización que denunció y que provocó la apertura de diligencias. Esto es, Manos Limpias. La decisión se basó en evitar dilaciones indebidas.

Esta decisión provocó que solo el letrado de Manos Limpias pudiera intervenir en los interrogatorios desarrollados en la fase de instrucción. Pero ahora los letrados de Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Vox y PP quieren tener voz propia en las sesiones de juicio oral señaladas para finales de mayo y principios de junio.

Ahora, la Fiscalía se opone a ello en otro escrito indicando que «la debida unificación de su representación y defensa contribuirá al buen orden del proceso, así como a evitar el surgimiento de indebidas dilaciones, todo sin detrimento alguno de su derecho de defensa».

La Audiencia, por su parte, deja en suspenso esta cuestión hasta que el TSJEx resuelva sobre las recusaciones.