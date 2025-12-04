HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, llega a los juzgados de Badajoz el día de su segundo interrogatorio. HOY

Caso Agraza/ Hermano del presidente del Gobierno

La Fiscalía no ve motivos para la recusación de los magistrados que deben juzgar a Sánchez y Gallardo

Considera que las alegaciones presentadas por el hermano del presidente del Gobierno son insuficientes para poner en duda la imparcialidad del tribunal

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

La Fiscalía no ve motivos para que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recuse a los magistrados que van a ... juzgarle en la Audiencia Provincial de Badajoz del 28 de mayo al 4 de junio por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias derivados de su contrato en la Diputación de Badajoz entre 2017 y hasta su renuncia este año.

