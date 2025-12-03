Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán

M. Fernández Cáceres Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:26 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

Un hombre de 44 años ha muerto tras el choque entre un vehículo y un ciervo en la EX-102. En concreto, el accidente ha tenido lugar en punto kilométrico 40, en el término municipal de Logrosán.

Se llamaba Antonio Ramiro Cortijo, era vecino de Navezuelas (649 habitantes) y tenía tres hijos pequeños. Trabajaba como profesor de Educación Física en el instituto de Herrera del Duque.

El alcalde de Navezuelas, Carlos Javier Ríos Peromingo, ha confirmado que se suspenderán todas las actividades ludicas previstas para este fin de semana en la localidad cacereña ubicada en Las Villuercas y que el Ayuntamiento declarará tres días de luto oficial en su memoria.

También ha resultado herida otra persona, un varón de 37 años que viajaba en otro vehículo, aunque en estado leve y no ha precisado traslado a un centro hospitalario. Según informa la Guardia Civil, el turismo que conducía el herido atropelló al animal, que salió despedido hacia el carril de circulación del sentido contrario, momento en el que fue arrollado por el coche que conducía Antonio.

Hasta el lugar del accidente han acudido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeñod e Salud y un equipo médico del centro de salud de Logrosán. Además, se han desplazado dotaciones de bomberos deTrujillo, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

El equipo de Investigación de Siniestros Viales, perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.