HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kilómetro 40 de la EX-102. STREET VIEW
Sucesos de Extremadura

Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán

El accidente ha tenido lugar en punto kilométrico 40 de la EX-102, en el término municipal de Logrosán

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:26

Comenta

Un hombre de 44 años ha muerto tras el choque entre un vehículo y un ciervo en la EX-102. En concreto, el accidente ha tenido lugar en punto kilométrico 40, en el término municipal de Logrosán.

Se llamaba Antonio Ramiro Cortijo, era vecino de Navezuelas (649 habitantes) y tenía tres hijos pequeños. Trabajaba como profesor de Educación Física en el instituto de Herrera del Duque.

El alcalde de Navezuelas, Carlos Javier Ríos Peromingo, ha confirmado que se suspenderán todas las actividades ludicas previstas para este fin de semana en la localidad cacereña ubicada en Las Villuercas y que el Ayuntamiento declarará tres días de luto oficial en su memoria.

También ha resultado herida otra persona, un varón de 37 años que viajaba en otro vehículo, aunque en estado leve y no ha precisado traslado a un centro hospitalario. Según informa la Guardia Civil, el turismo que conducía el herido atropelló al animal, que salió despedido hacia el carril de circulación del sentido contrario, momento en el que fue arrollado por el coche que conducía Antonio.

Hasta el lugar del accidente han acudido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeñod e Salud y un equipo médico del centro de salud de Logrosán. Además, se han desplazado dotaciones de bomberos deTrujillo, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

El equipo de Investigación de Siniestros Viales, perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  6. 6 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  7. 7 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  8. 8

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  9. 9 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad
  10. 10

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán

Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán