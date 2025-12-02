Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres Un agente de la Policía Nacional sufrió una contusión al mediar entre los grupos enfrentados en Aldea Moret

Cristina Núñez Cáceres Martes, 2 de diciembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Una persona resultó herida ayer por arma blanca en una reyerta tumultuaria que tuvo lugar en la calle Ródano de Aldea Moret. Los hechos tuvieron lugar hacia las cuatro de la tarde cuando, según el relato de la Policía Nacional, alrededor de un centenar de personas estaban enfrentándose por motivos que no llegaron a determinar. El hombre herido fue trasladado por sus allegados hasta un centro hospitalario sin que sus heridas revistieran gravedad.

Un agente de la Policía Nacional sufrió lesiones en una pierna cuando desarrollaba su trabajo para mediar entre las personas que estaban enfrentándose. La pelea se extendió durante más de una hora sin que haya trascendido si hubo o no detenidos.

Es la segunda riña de grandes dimensiones que se produce en medio año en Aldea Moret. Seis personas resultaron heridas el 12 de septiembre en la trifulca que se produjo a la una de la tarde en la calle Río Tíber, en la barriada de Aldea Moret. En la pelea, en la que se enfrentaron dos grupos rivales del barrio, se emplearon objetos contundentes, aunque no armas ni navajas.

En estos hechos fueron detenidas seis personas en total (cuatro hombres y dos mujeres), algunas de ellas después de ser atendidas de sus heridas en el hospital, donde una quedó ingresada en observación. Cuatro de los detenidos quedaron en libertad y dos pasan a disposición judicial este sábado.

El motivo de la pelea, según explicó la Policía Nacional a este diario, fue una discusión provocada por los cables de la fibra óptica que atraviesan las paredes de las viviendas. El roce dio paso a la violencia física y los implicados en esta riña la emprendieron a golpes con bates y palos.

Según una encuesta publicada en 2021 siete de cada diez vecinos de Aldea Moret se sienten inseguros en el barrio. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el último estudio realizado desde el área de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (Ex), firmado por el profesor Jordi Ortiz García y el alumno Miguel Ángel Rufo Rey.

Bajo el título 'Percepción de inseguridad en los barrios y eficacia colectiva: un estudio de caso', el informe muestra los resultados obtenidos después de hacer 134 encuestas entre residentes y personas que visitan habitualmente o trabajan en Aldea Moret. De los 134 participantes, 114 (un 85 por ciento) son vecinos del barrio. El trabajo de campo se realizó durante los meses de enero y febrero de 2020.

Temas

Aldea Moret