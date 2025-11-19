HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sale de los juzgados de Badajoz. J. V. Arnelas

Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

David Sánchez considera que los magistrados están contaminados por haber resuelto recursos en la fase de instrucción

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recusa a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que formarán la sala ... que le enjuiciará entre el 9 y el 14 de febrero por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en su contrato y en el de su colaborador, Luis Carrero.

