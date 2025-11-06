HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

«El fentanilo debe estar bajo llave en el hospital», advierten los farmacéuticos

Una enfermera alertó a la Policía Nacional en septiembre del «desfalco» de dosis de este potente opiáceo en el Materno Infantil

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025

Comenta

La investigación abierta en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz aclarará qué ha ocurrido con el fentanilo en el Hospital Materno Infantil ... de Badajoz, después de que una enfermera acudiera a la Policía Nacional para poner en conocimiento el «desfalco» de dosis de esta potente droga y la proposición que le había realizado otra enfermera para que apuntara el uso de 20 viales diarios para cuadrar la contabilidad.

