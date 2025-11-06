«El fentanilo debe estar bajo llave en el hospital», advierten los farmacéuticos

La investigación abierta en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz aclarará qué ha ocurrido con el fentanilo en el Hospital Materno Infantil ... de Badajoz, después de que una enfermera acudiera a la Policía Nacional para poner en conocimiento el «desfalco» de dosis de esta potente droga y la proposición que le había realizado otra enfermera para que apuntara el uso de 20 viales diarios para cuadrar la contabilidad.

Pero no es fácil llegar a una situación de este tipo, advierten en el Colegio de Farmacéuticos, porque estos fármacos están muy controlados. «El fentanilo, como estupefaciente, debe estar bajo llave, también en la farmacia del hospital», explica el presidente de la organización, Cecilio Venegas.

Uno de los primeros pasos que dieron los agentes de Policía Nacional tras tomar el acta de declaración de la enfermera fue acudir al Colegio de Farmacéuticos para interesarse por estos fármacos. Fue ahí donde obtuvieron, por ejemplo, las nueve presentaciones en las que se distribuye y de la que han pedido los datos relativos a los últimos cuatro años en la Dirección general de Ordenación Farmacéutica del SES. No solo se presenta en ampollas, que es como ha desaparecido en el hospital con dosis de tres y cinco milímetros, sino también en líquido, absorbible, inhalado y parches.

Es precisamente en este último formato en que se suele prescribir a pacientes que sienten mucho dolor. Este opiáceo sintético se ha convertido en popular por la crisis de salud pública que ha provocado en Estados Unidos y que se enseña en vídeos donde personas tiradas en las calles parecen zombies. En realidad, en los quirófanos se usa desde hace años y es relativamente frecuente en los paritorios. De ahí su uso en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Es en ese área, según la documentación a la que ha tenido acceso HOY, donde se apunta a un «descuadre alarmante».

Como informó ayer HOY en primicia, la Policía Nacional pidió autorización a la jueza Beatriz Biedma para acceder a los libros de registro. La documentación incautada en el hospital y en la Consejería de Salud está en análisis, aunque de momento no hay nadie investigado.

Los servicios jurídicos de la Junta, por su parte, están examinando la situación y pendientes de lo que el juzgado pueda solicitarles dentro de las diligencias previas abiertas, según trasladaron ayer fuentes de la Junta de Extremadura a este diario. Al mismo tiempo, el SES asegura que mantiene su labor de control sobre los productos almacenados en los centros sanitarios extremeños para su uso.

Pero, ¿cómo debe ser ese control? Igual que el de las farmacias, señala el presidente del colegio de Farmacéuticos, Cecilio Venegas. La única diferencia es que el trato es más cercano en las oficinas, donde el farmacéutico trata directamente con el paciente. En los hospitales, la farmacia está centralizada en la planta baja y de esta se distribuyen los medicamentos a las plantas en función de lo que pida cada servicio. Existe un pequeño almacén en cada planta donde guardan los fármacos que más usan. El fentanilo es uno de ellos en los paritorios.

Aun así el control debe ser extremo y las farmacias centrales están obligadas a comunicar anualmente su uso a la Agencia Nacional del Medicamento, que pertenece al Ministerio.

Cecilio Venegas hace hincapié en que estos fármacos están sometidos a una vigilancia estricta desde su salida del laboratorio médico, su distribución, la entrega en las farmacias, la prescripción médica y la dispensación. Con todos esos datos el Ministerio realiza una «macrobase de datos» que traza todo el trayecto de estas sustancias desde la industria que lo produce hasta el médico que lo prescribe y el paciente que lo toma.

De hecho, en todas las oficinas de farmacia existe un libro de registro, donde se anota todo ese recorrido. El fármaco se guarda en una caja fuerte y solo un farmacéutico titulado puede entregarlo bajo receta. «La llevanza -dice Venegas- es igual en los hospitales».

Todos realizan un control anual del libro de estupefacientes para pasar la información a la Agencia Española del Medicamento en los primeros días de enero, como ocurre en los hospitales. La agencia puede cruzar la información con el resto de actores que han intervenido en esta cadena, como los laboratorios o los distribuidores.

Algunas fuentes achacan el «descuadre» del Materno a que cada vial puede tener más de una dosis y que se deseche la ampolla si en unas horas no se ha usado, pero solo se apuntaría una dosis y no las que se han descartado en el libro de registro. Otras fuentes, en cambio, ponen esta versión en duda dado que se inscribe la numeración del vial y se apuntaría tantas veces como mujeres la hubieran recibido. También dudan que en tal caso una enfermera hubiera acudido a la Policía Nacional para dar la voz de alarma.

El acta de declaración, al que ha tenido acceso HOY, fue presentada el 22 de septiembre por parte de una enfermera del Servicio Extremeño de Salud que acababa de ser nombrada como supervisora en este hospital.

Cuando comenzó a recabar información de su nuevo cometido, entró en contacto con otra supervisora de enfermería que le indicó que existía un «descuadre en la sustancia de 'fentanilo' en el servicio de farmacia del Hospital Materno Infantil» y esta misma persona le comentó que «a lo largo de los últimos diez años, aproximadamente, han detectado un 'desfalco' aproximado de dos mil ampollas de fentanilo, las cuales pueden ser entre tres y cinco mililitros».

La denunciante asegura que esta otra supervisora «le propone que en su nueva labor de supervisión realice unas anotaciones simuladas de uso de fentanilo de unas 20 ampollas diariamente para, según sus cuentas, terminar con el descuadre aproximadamente en unos seis meses»

Esta mujer supone ante la Policía Nacional que «la falta del mismo puede deberse a un mal uso de los libros de control de estupefacientes, si bien tampoco descarta que se haya realizado un mal uso del mismo fuera del ámbito hospitalario».