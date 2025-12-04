Puente de diciembre en Extremadura: arrancará con lluvias y terminará con sol y descenso de temperaturas

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Ya está aquí el esperado puente de diciembre, que incluye el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada y ambos coinciden con el primer fin de semana del mes. Este periodo propicia varios días festivos consecutivos antes de las navidades. En estas fechas muchas zonas de Extremadura se llenan de turistas haciendo que se convierta en uno de los puentes más importantes del año. Muchos aprovechan la ocasión para viajar y hacer turismo, por lo que están en estos momentos muy pendientes del cielo. ¿Qué tiempo hará durante el puente de la Constitución Extremadura?

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que la mayor parte de este puente estará marcada por la presencia de un anticiclón que hará que predomine la estabilidad en la comunidad extremeña.

Por el momento, la región continuará afectada por la llegada de una borrasca que traerá nuevas lluvias. Este mismo jueves la jornada estará dominada por los cielos muy nubosos. Las precipitaciones regresarán debido a la llegada de un frente frío. Las lluvias serán débiles en general, sobre todo durante la primera mitad del día. Desde la Aemet confirman que este frente pasará rápido pero podrá dejar rachas fuertes de viento, «aunque serán puntuales y localizadas», asegura a HOY Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura.

Más lluvia al comienzo del puente

Este viernes 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, comenzará el puente que se extenderá hasta el lunes 8, día de la Inmaculada Concepción. El inicio de este periodo estará pasado por agua, aunque débil y dispersa. Los chubascos irán desapareciendo el domingo y ya no aparecerán el lunes.

El viernes y sábado habrá intervalos de nubes y serán probables las lluvias, especialmente en el norte de Cáceres, aunque se espera que sean flojas y dispersas. «Las precipitaciones serán ya menos propables el domingo y aún menos el lunes», destaca Núñez.

Además, agrega, no se esperan nevadas en puntos altos de montaña. Cabe recordar que la primera mitad de esta semana, la nieve ha llegado a Extremadura y ha dejado las primeras estampas invernales en la región. Los copos han teñido de blanco las sierras del norte de la comunidad, dejando imágenes gélidas y sorprendentes. El pasado martes fue la sierra de la Hervás la que ameneció cubierta por un manto blanco. Pero en las últimas horas la nieve también ha hecho acto de presencia en la sierra de Tornavacas y en La Garganta.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, durante la primera mitad del puente se esperan valores suaves. El jueves, viernes y sábado se esperan ascensos, tanto de las máximas como de las mínimas.

Este jueves los termómetros se moverán entre los 6 y 17 grados en la provincia de Badajoz y los 7 y 14 en la provincia de Cáceres. El viernes los valores se mantendrán sin muchos cambios o podrían subir ligeramente. El mercurio oscilará entre los 7 y 18 grados en la provincia pacense y los 8 y 16 en la provincia cacereña. El sábado las temperaturas seguirán subiendo, un aumento que será más acusado en las mínimas. Así, marcarán los 11 y 19 grados en Badajoz y los 10 y 17 en Cáceres.

A partir del domingo, cuando ya se retiren los chubascos, el mercurio comenzará a bajar.

«El domingo tendremos descensos de temperaturas y el lunes, aunque aún no está muy claro, parece que seguirán predominando los descensos ligeros en los valores», añade Núñez.