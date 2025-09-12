La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:12 | Actualizado 15:18h. Comenta Compartir

Representantes de la Consejería de Educación se reúnen de urgencia con las empresas del sector del transporte escolar que no están realizando las rutas adjudicadas de manera directa y obligatoria. Intentan llegar a un acuerdo en el segundo día de clases para que los problemas no continúen la próxima semana.

Por el momento no lo hay, aunque las negociaciones continúan. «La reunión es para pedir que cumplan con la resolución establecida por esta consejería», ha afirmado la titular de Educación, Mercedes Vaquera, que ha adelantado que el próximo martes, en el Consejo de Gobierno, se aprobará una ayuda para todas las familias afectadas que están teniendo que hacer uso de medios propios para llevar a sus hijos a los colegios e institutos. Consistirá en abonarles 0,26 euros por kilómetro recorrido.

«Vamos a facilitar todo para que las familias no se tengan que complicar la vida para acceder a esta ayudas. Queremos que no le cueste dinero de su bolsillo», ha afirmado Vaquera, que ha añadido que llevan «mucho tiempo trabajando, mañana, tarde y noche», y seguirán haciéndolo para que «este sector esencial se restablezca cuanto antes y con toda normalidad».

Hay que recordar que la Junta emitió el miércoles, un día antes del inicio del curso, una resolución para obligar a las empresas que no han acudido a los concursos públicos a realizar el servicio. Eso afectaba a 223 líneas después de que el Ejecutivo regional adjudicara 19 en la convocatoria de urgencia que lanzó el martes.

Y así, con adjudicaciones 'in extremis' a pocas horas del inicio de las clases, la Junta ha intentado dar solución a un conflicto que se ha ido enquistando y ha escalado hasta afectar a toda la comunidad educativa. Hay unas 200 rutas no cubiertas y la Junta ha planteado enseñanza telemática para los estudiantes y ayudas económicas, medidas que tampoco han sentado bien entre los docentes, el alumnado, las familias y los grupos políticos de la oposición.

Precio y duración del contrato

Ahora, en este último encuentro, la Junta está detallando a las empresas el precio que reciben por realizar el servicio de cada una de las rutas, la líneas que corresponden a cada una de ellas y el tiempo que tienen que prestar el servicio, que incluye el curso escolar 2025-2026.

«La resolución es de obligado cumplimiento y ese ha sido el motivo de tener una reunión con ellos», ha insistido Vaquera, que se ha salido de dicho encuentro para atender a los medios de comunicación. «Es para establecer la normalidad del sector del transporte y para que nuestros alumnos y familias puedan tener también su normalidad», ha añadido.

Preguntada por si habrá solución este viernes, en el segundo día de clases en el que que 5.000 alumnos no han sido recogidos por autobuses en sus domicilios para ir a los centros educativos, Vaquera no lo ha confirmado. «Ese es nuestro objetivo y en eso estamos centrados», ha dicho sin concretar nada más.

Sí ha avanzado que están dando prioridad los centros de educación especial que se están viendo afectados, es decir, aquellos que cuentan con alumnos con necesidades educativas especiales.