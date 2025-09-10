La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

La Junta de Extremadura ha emitido una resolución para adjudicar de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas. Son ... 223 después de que el Ejecutivo regional licitará de urgencia las 242 líneas que estaban en el aire, sin empresas que se encargaran del servicio.

Tras esa licitación que se ha resuelto en 24 horas, han adjudicado 19 rutas. Para las restantes, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha indicado que «la Junta ha emitido una resolución para adjudicar de manera directa a los transportistas que firmaron en el acuerdo marco la obligación esencial de prestar el transporte escolar».

Vaquera ha añadido que van a ser adjudicadas a las empresas que históricamente han realizado el servicio, que firmaron el acuerdo marco en el que se fijaban precios y condiciones en 2024 y que no han acudido a las licitaciones. Sin embargo, no está asegurado que este 11 de septiembre vayan a presentarse a a ofrecer el servicio. “Si no lo hacen tomaremos las medidas oportunas”, ha indicado la titular de Educación.

De este modo, el Ejecutivo regional intenta desbloquear el conflicto. Así lo ha anunciado Vaquera junto a la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, en una comparecencia para informar del inicio del curso escolar en Extremadura.

Asimismo, la titular de Educación ha indicado que siguen a la espera de la decisión de la justicia y las medidas cautelares solicitadas después de la denuncia que presentaron por la vía penal por supuestas coacciones contra «un grupo minoritario de empresas» del sector. Han llevado a cabo coacciones y amenazas poniendo en peligro los derechos de los alumnos», ha asegurado Vaquera.

En la denuncia, el Ejecutivo solicitaba medidas cautelares para intentar garantizar el servicio y del asunto se encarga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida. Por el momento, los tribunales no se han pronunciado, pero se espera que lo hagan entre este miércoles y el jueves 11, justo cuando comienzan las clases.

Hay que recordar que las empresas denunciadas no se presentaron a la licitación, pese a haber firmado un acuerdo marco en 2024 en el que se fijaban los precios y condiciones de estas rutas de transporte escolar, según explica el Ejecutivo regional. «Las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco», aseguró la Junta un día después de interponer la denuncia el pasado jueves por la noche.

Este avance llega después de que la Junta de Extremadura convocara este martes una licitación de urgencia para intentar cubrir las 242 rutas que quedaron desiertas porque ninguna empresa participó en el concurso. Lo ha hecho a contra reloj para que 7.000 alumnos, los que hacen uso de estas líneas, no inicien las clases sin autobuses que les lleven a los centros educativos.

Las empresas interesadas en la nueva licitación tenían de plazo hasta las doce de la noche del martes para presentarse, después de que por la mañana se celebrara una reunión entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y Vaquera con representantes del sector que sí acudieron a las convocatorias públicas de las rutas. "El objetivo era agradecer el trabajo y su lealtad porque la mayoría de las empresas realizan este servicio de manera honesta", ha afirmado Vaquera. “Ha habido escucha dialogo y acuerdo, pero otros son quienes no lo están cumpliendo”, añaden.

La cita fue con empresarios y asociaciones que sí han acudido a las licitaciones de las líneas de transporte escolar (hay 579 rutas que usan 16.000 alumnos en toda la región). «Son una parte mayoritaria del sector que sí cumple con el compromiso acaecido en 2024, cuando llegamos por unanimidad a impulsar un acuerdo marco con una mejora muy importante con un incremento del precio de hasta el 20% en algunas rutas y del 50% para otras, lo que suponía una inversión de 16 millones de euros», afirmó la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno celebrado el martes.

Ante las críticas por la gestión del transporte escolar, Vaquera ha incidido en que “este gobierno desde que llegó ha estado trabajando constantemente para que nuestros alumnos tengan un servicio esencial como es el transporte escolar”. Desde ese momento, ha afirmado, “hemos estado planificando, gestionando y tomando las medidas".

Ha reconocido que son conscientes del problema y ha añadido que han estado en todo momento con la mano tendida. "Si hemos tenido que se presentar una denuncia es porque no nos ha quedado otra. No hemos dejado de trabajar , pero no podemos consentir que se coaccione o amenace a esta administración y a unas empresas que están trabajando de una manera digna y honesta", ha concluido.