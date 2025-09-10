HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de alumnos en su primer día de clase. Hoy
Vuelta al cole en Extremadura

La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

Emite una resolución para obligar a que las empresas que no han acudido a los concursos realicen el servicio; son 223 líneas después de que el Ejecutivo regional haya adjudicado 19 en la convocatoria de urgencia que lanzó este martes, a 48 horas del inicio de curso

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:36

La Junta de Extremadura ha emitido una resolución para adjudicar de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas. Son ... 223 después de que el Ejecutivo regional licitará de urgencia las 242 líneas que estaban en el aire, sin empresas que se encargaran del servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  7. 7 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  8. 8

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  9. 9 Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado
  10. 10

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas